Les chiffres d'affaires de la construction ont baissé de 2,7% sur 9 mois

Zurich (awp) - Les chiffres d'affaires du secteur principal de la construction en Suisse se sont contractés au cours des neuf premiers mois de l'année, par rapport à 2017. Ils ont atteint 14,9 milliards de francs suisses, soit une baisse de 2,7%. Les entrées de commandes ont, quant à elles, diminué de 4%, selon la dernière enquête trimestrielle de la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE).

L'activité a été plus faible au troisième trimestre qu'au premier semestre 2018. Cette année, les chiffres d'affaires n'atteindront par conséquent plus le niveau de l'année précédente et devraient continuer à baisser en 2019. Malgré cette évolution, il ne faut guère s'attendre à une forte contraction de l'activité de construction, note la SSE.

Pour expliquer ces données, l'enquête souligne que le volume de l'activité est en recul dans le secteur du logement. "Au cours des dernières années, les faibles rendements sur les marchés financiers avaient stimulé la construction de logements locatifs - pour les investisseurs, les immeubles représentaient une alternative attrayante aux emprunts ou aux actions en dépit du recul de la demande en espace habitable. Ainsi, le taux d'unités vacantes s'est accru. Cette évolution a eu aussi pour effet une augmentation des risques pour la construction de logements - par conséquent, une correction des prix immobiliers et de l'activité semble inévitable à moyen et long terme".

La Société Suisse des Entrepreneurs estime toutefois que les faibles taux d'intérêt ne devraient guère se modifier aux cours des prochains trimestres. "Mais dans les régions affichant un niveau élevé d'unités vacantes, une telle évolution peut aussi déboucher sur des diminutions substantielles de l'activité dans le logement".

