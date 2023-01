Les chiffres des achats de décembre au Royaume-Uni défient l'inflation et les grèves ferroviaires frappent

L'écart par rapport aux niveaux d'avant la pandémie s'est également réduit, le nombre d'acheteurs en décembre, ou la fréquentation, étant inférieur de 10,9 % aux niveaux de 2019, contre un écart de 11,4 % en novembre.

Les mises à jour de Noël publiées jusqu'à présent par le supermarché discount Aldi UK et l'étude de marché Kantar ont montré que les dépenses non discrétionnaires se sont maintenues en décembre, mais Springboard a averti que 2023 pourrait s'avérer plus difficile.

"Il est indéniable que la pression exercée sur les budgets des ménages par la crise du coût de la vie commencera probablement à se faire sentir en janvier, et que le premier trimestre de 2023 sera difficile pour le commerce de détail", a déclaré Diane Wehrle, directrice du marketing et des études de marché de l'entreprise.

Malgré les signes indiquant que l'inflation britannique pourrait avoir atteint un sommet, elle est toujours à deux chiffres et les consommateurs doivent faire face à des budgets plus serrés cette année en raison de la hausse des impôts et des taux hypothécaires et de la réduction de l'aide gouvernementale sur les factures d'énergie des ménages.

Springboard a noté que le nombre de clients dans les rues en décembre était supérieur de 12,7 % à celui de 2021, année où la fréquentation avait été réduite par la variante Omicron du COVID-19.

Il a déclaré que la fréquentation était supérieure de 10,3 % dans les centres commerciaux et de 3,6 % dans les parcs commerciaux.

Springboard a déclaré qu'en réponse aux grèves ferroviaires, les consommateurs ont déplacé certains de leurs déplacements des rues principales vers les centres commerciaux et les parcs de vente au détail qui sont plus accessibles en voiture.

Il a également noté qu'une partie de l'attrait du commerce physique pour les consommateurs aura été renforcée par les inquiétudes concernant les livraisons dues aux grèves des travailleurs de Royal Mail, qui sont devenues plus importantes au fur et à mesure que le mois avançait.