Les cinémas AMC vendent de nouvelles actions, préviennent qu'on peut tout perdre

New York (awp/afp) - La chaîne de cinéma AMC, dont l'action hautement spéculative a plus que doublé mercredi, provoquant la suspension de sa cotation, a annoncé jeudi qu'elle allait vendre 11,5 millions d'actions nouvelles, mais prévenu noir sur blanc les investisseurs qu'ils pouvaient tout perdre.

L'action de la chaîne de cinéma, favorite des boursicoteurs en ligne mais aussi des investisseurs qui parient sur sa chute, avait fait un bond la veille de 95,22% à Wall Street pour terminer à 62,66 dollars. La cotation du titre le plus échangé de la place new-yorkaise avait dû être suspendu vu sa volatilité.

Jeudi peu après l'ouverture, AMC dégringolait de 26% à 46 dollars.

Vu le niveau de ces cours, et alors que début janvier le titre ne dépassait pas 2 dollars, le groupe en difficulté qui cherche des financements, a annoncé qu'il offrait 11,5 millions d'actions à la vente au prix du marché.

Il a toutefois pris la précaution de se protéger dans un document soumis jeudi aux autorités boursières de la SEC en prévenant les investisseurs: "nous pensons que la volatilité récente et nos prix de marché actuels reflètent des dynamiques de marché et de négoce sans rapport avec nos activités sous-jacentes ou les fondamentaux macroéconomiques et sectoriels".

La chaîne de 950 salles de cinéma peinait déjà avant que la pandémie ne ferme les salles obscures, mais a suscité le même phénomène -irrationnel mais profitable- que les actions des magasins traditionnels de jeux vidéo en difficulté GameStop.

L'engouement des petits porteurs en ligne, s'engageant dans un bras de fer tel David contre Goliath avec les fonds spéculatifs qui au contraire pariaient sur la chute du titre, avait porté l'action aux nues au début de l'année.

Conscient de la haute volatilité de son titre qui va attirer l'attention de la SEC, le gendarme de la Bourse américain, le groupe AMC prévenait encore jeudi: "dans ces circonstances, nous vous déconseillons d'investir dans nos actions ordinaires (...) à moins que vous ne soyez prêts à courir le risque de perdre la totalité ou une partie substantielle de votre investissement".

afp/rp