Assurer la croissance dans un contexte de baisse des taux d'intérêt, gérer les tensions entre la Chine et l'Occident, ainsi que l'exposition de HSBC à la crise persistante des créances douteuses en Chine, tels sont les principaux défis que devra relever le nouveau PDG de la banque, Georges Elhedery.

Le patron sortant, Noel Quinn, s'est attaqué à de nombreux problèmes de longue date au sein de la plus grande banque européenne, en vendant des activités peu performantes sur des marchés tels que le Canada et la France, et en réduisant ses activités de banque de détail sur les marchés où elle manquait d'envergure.

Au cours des cinq années de son mandat, le cours de l'action HSBC n'a progressé que de 4 %, contre une hausse de 53 % de l'indice de référence STOXX du secteur bancaire européen et une augmentation de 15 % de l'indice sectoriel britannique.

Voici les cinq plus grands défis d'Elhedery, selon les analystes, les investisseurs et les initiés.

LA BAISSE DES TAUX D'INTÉRÊT

Deux années de hausse des taux d'intérêt, alors que le monde luttait contre l'inflation, ont contribué à propulser HSBC vers un bénéfice record de 30 milliards de dollars en 2023, car la banque gagne plus d'argent lorsqu'elle peut prêter à des taux plus élevés que ceux qu'elle paie sur sa base de dépôts de 1,7 trillion de dollars.

Les revenus nets d'intérêts de HSBC, qui représentent la moitié de ses revenus, ont augmenté de 5,4 milliards de dollars en 2023 pour atteindre près de 36 milliards de dollars. Mais il devrait retomber à 33 milliards de dollars cette année et l'année prochaine, selon les prévisions des analystes, à mesure que les banques centrales réduiront leurs taux d'intérêt.

"Pour HSBC, comme pour de nombreuses banques, l'une des principales raisons de cette valorisation médiocre est le scepticisme inhérent à la durabilité des bénéfices alors que les taux d'intérêt ont atteint leur maximum", a déclaré Benjie Creelan Sandford, gestionnaire de portefeuille d'actions financières chez Algebris Investments, qui détient des actions HSBC.

"La démonstration des leviers de croissance alternatifs qui peuvent être actionnés sera essentielle pour soutenir une remontée à l'avenir."

DES PLANS DE CROISSANCE QUI N'ONT PAS FAIT LEURS PREUVES

Une baisse des revenus basés sur les intérêts augmenterait la pression sur HSBC pour qu'elle génère de la croissance à partir de produits à base de commissions tels que la gestion de patrimoine.

Les nouveaux actifs nets investis de la banque ont augmenté de 6 % en 2023 pour atteindre 84 milliards de dollars, avec une hausse de 7 % des revenus de la gestion de patrimoine en Asie, a déclaré Nuno Matos, son responsable de la gestion de patrimoine, lors d'une présentation à l'investisseur en juin.

La banque a investi des milliards dans l'augmentation des participations dans des coentreprises d'assurance et de valeurs mobilières en Chine, ainsi que dans le développement de sa présence dans la banque privée à l'intérieur du pays.

Elle a embauché environ 1 700 gestionnaires de patrimoine en Chine depuis 2021 et est en bonne voie pour atteindre un objectif de 3 000 d'ici 2025, ont déclaré des cadres à Reuters en avril.

Malgré cela, l'unité de banque de patrimoine et de banque personnelle de HSBC a enregistré une perte d'exploitation de 90 millions de dollars en Chine l'année dernière.

Même si Pékin poursuit sa campagne de "prospérité commune" pour combler le fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres en Chine, le patrimoine devrait croître à un rythme beaucoup plus lent.

Un plan du responsable européen de HSBC visant à cibler l'expansion des entreprises asiatiques clientes, rapporté par Reuters en avril, n'en est également qu'à ses débuts.

TENSIONS GÉOPOLITIQUES

Hong Kong et la Grande-Bretagne représentant plus de la moitié de son bénéfice annuel, HSBC est très sensible à la détérioration des relations entre la Chine et l'Occident.

Elle étudie les possibilités de prendre le contrôle total de son unité chinoise de gestion de fonds, mais il est à craindre que Pékin ne tarde à donner son accord à moins que les tensions sino-américaines ne s'apaisent.

Plus généralement, HSBC s'appuie sur des flux commerciaux mondiaux sains et sur une augmentation des ventes croisées entre ses unités géographiques, un modèle d'entreprise qu'elle a défendu avec acharnement contre les appels à la scission de son principal actionnaire, Ping An Asset Management Co.

L'investisseur chinois détient toujours une participation de 8,9 % dans la banque et pourrait lui causer d'autres maux de tête, même s'il envisage de réduire cette position, selon des informations diffusées par les médias en mai, que Ping An a démenties.

CHINE CRÉANCES DOUTEUSES

M. Elhedery devra également gérer l'exposition de HSBC à la crise persistante des créances douteuses en Chine, qui a entraîné en février dernier une dépréciation de 3 milliards de dollars de la participation de la banque dans Bank of Communications (BoCom).

Bien que l'on puisse penser que le secteur immobilier chinois endetté a atteint son point le plus bas, les prix de l'immobilier ont chuté en mai au rythme le plus rapide depuis près d'une décennie.

Le ratio de prêts non productifs de BoCom pour les prêts immobiliers était de 4,49 % à la fin de 2023, contre 2,8 % à la fin de 2022.

Plus généralement, le ralentissement de l'économie chinoise et l'affaiblissement des marchés ont pesé sur les performances de HSBC en Asie.

La banque a fait état d'une baisse de 24 milliards de dollars des actifs sur les comptes de clients asiatiques au premier trimestre de cette année, principalement au sein de son entité juridique à Hong Kong. La banque a déclaré que cette baisse reflétait les pressions concurrentielles dans ses activités commerciales, patrimoniales et sur les marchés mondiaux, ainsi que l'aversion au risque de certains clients.

ORIENTATION GÉOGRAPHIQUE

HSBC a vendu des actifs sur des marchés tels que les États-Unis, la France et le Canada, réduisant ainsi un empire qui s'étendait autrefois sur toute la planète et qui l'avait amenée à se présenter comme "la banque locale du monde".

Mais certains pensent qu'il reste encore beaucoup à faire.

"Je pense que la question est de savoir si les désinvestissements géographiques que HSBC a déjà réalisés ... sont suffisants pour maximiser ses rendements à moyen terme", a déclaré Mike Makdad, analyste principal des actions chez Morningstar.

La rentabilité de HSBC est toujours fortement orientée vers Hong Kong, a déclaré M. Makdad, et le modèle d'entreprise d'une banque mondiale avec des opérations de détail dans de nombreux pays est devenu plus compliqué après le resserrement progressif des exigences de capital des banques mondiales depuis la crise financière de 2008.

"La question qui se pose au nouveau PDG est donc la suivante : quel type de banque doit être HSBC pour que la combinaison des parties génère les meilleures synergies", a-t-il déclaré.

HSBC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. (Rédaction : Mark Potter)