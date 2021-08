Les cinq scénarios du Giec sur l'avenir climatique

par Andrea Januta

9 août (Reuters) - Le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) publié lundi, le premier en huit ans, utilise cinq scénarios possibles sur l'avenir du climat.

Ces scénarios sont le résultat d'analyses complexes qui dépendent de la rapidité avec laquelle les hommes réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Mais ces calculs sont également destinés à saisir les changements socio-économiques dans des domaines tels que la population, la densité urbaine, l'éducation, l'utilisation des terres et la richesse.

Un essor démographique, par exemple, est censé entraîner une augmentation de la demande de combustibles fossiles et d'eau, l'éducation peut affecter le rythme des développements technologiques tandis que les émissions augmentent lors de la conversion de forêts en terres agricoles.

Chaque scénario est intitulé de manière à identifier à la fois le niveau d'émissions et la "trajectoire socio-économique commune" (Shared Socioeconomic Pathways, SSP) utilisée dans ces calculs.

SCÉNARIO SSP1-1.9

Dans son scénario le plus optimiste, le Giec décrit un monde où les émissions mondiales de dioxyde de carbone tombent à zéro vers 2050. Les sociétés adoptent des pratiques plus respectueuses de l'environnement, l'accent étant mis non plus sur la croissance économique mais sur le bien-être général. Les investissements dans l'éducation et la santé augmentent et les inégalités diminuent. Les phénomènes météorologiques violents sont plus fréquents mais le monde a évité les pires conséquences du changement climatique.

Ce premier scénario est le seul permettant de respecter l'objectif de l'accord de Paris sur le climat, à savoir la hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux d'avant la Révolution industrielle. Après avoir atteint 1,5°C, la hausse des températures se stabiliserait autour de 1,4°C à la fin du siècle.

SCÉNARIO SSP1-2.6

Dans le deuxième meilleur scénario du Giec, les émissions mondiales de CO² sont fortement réduites mais moins rapidement. L'objectif de zéro émission est atteint après 2050. Ce scénario décrit les mêmes évolutions socio-économiques vers le développement durable que dans le premier scénario mais la hausse des températures se stabilise autour de 1,8°C d'ici la fin du siècle.

SCÉNARIO SSP2-4.5

Les émissions de CO2 oscillent autour des niveaux actuels avant de commencer à diminuer au milieu du siècle mais le zéro émission nette n'est pas atteint d'ici 2100. Les facteurs socio-économiques suivent leurs tendances historiques, sans changement notable. La progression vers la durabilité est lente, le développement et les revenus augmentant de manière inégale. Dans ce scénario, les températures augmentent de 2,7°C d'ici la fin du siècle.

SCÉNARIO SSP3-7.0

Les émissions de gaz à effet de serre et les températures augmentent régulièrement, celles de CO² sont quasiment doublées par rapport aux niveaux actuels d'ici 2100. Les pays deviennent plus compétitifs les uns par rapport aux autres, privilégiant leur sécurité nationale et alimentaire. À la fin du siècle, les températures moyennes ont augmenté de 3,6°C.

SCÉNARIO SSP5-8.5

C'est le "scénario du pire". Les niveaux actuels d'émissions de CO² sont quasiment doublés d'ici à 2050. L'économie mondiale croît rapidement mais cette croissance est alimentée par l'exploitation des combustibles fossiles et des modes de vie très gourmands en énergie. En 2100, la température moyenne de la planète aura augmenté de 4,4°C, ce qui est une véritable catastrophe.

QUE PEUT-ON TIRER DE CES SCENARIOS ?

Le rapport sur le climat ne dit pas quel scénario est le plus probable mais il montre comment les choix d'aujourd'hui affecteront l'avenir.

Dans tous les scénarios, le réchauffement de la planète se poursuivra pendant au moins quelques décennies. Le niveau des mers continuera à augmenter pendant des centaines ou des milliers d'années et l'Arctique sera pratiquement dépourvu de banquise pendant au moins un été au cours des 30 prochaines années.

VOIR AUSSI:

Le Giec lance un cri d'alarme sur l'impact "irréversible" de l'homme sur le climat

(Reportage Andrea Januta, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)