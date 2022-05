Les citoyens de l'UE peuvent poursuivre les pays dont l'air pollué est nocif pour la santé, selon un haut conseiller juridique

L'avis de la conseillère fait suite à une série d'arrêts rendus ces dernières années par la Cour de justice de l'UE, dont le siège est à Luxembourg. Une dizaine de pays de l'UE, dont la France, la Pologne, l'Italie et la Roumanie, ont été reconnus coupables de pollution atmosphérique illégale.

"L'avocat général Juliane Kokott estime qu'une violation des valeurs limites pour la protection de la qualité de l'air prévues par le droit de l'UE peut donner lieu à un droit à une indemnisation par l'État", a déclaré la Cour dans un communiqué.

Mme Kokott a fait observer que ce sont souvent les communautés les plus pauvres qui vivent et travaillent dans des zones fortement polluées et qui ont particulièrement besoin d'une protection judiciaire.

Elle a toutefois précisé que toute personne réclamant une indemnisation devra prouver que les dommages causés à sa santé ont été directement causés par la pollution atmosphérique. Un gouvernement peut également éviter d'être tenu responsable s'il peut prouver que les limites de pollution auraient quand même été dépassées s'il avait mis en place un plan de qualité de l'air suffisant, a déclaré Mme Kokott.

Les avis de la Cour de justice de l'UE ne sont pas contraignants, mais la Cour y souscrit généralement dans l'arrêt qui suit dans les mois à venir.

L'avis concerne une affaire portée par un résident de Paris qui demande 21 millions d'euros d'indemnisation au gouvernement français, au motif que la pollution atmosphérique a porté atteinte à sa santé et que le gouvernement n'a pas veillé au respect des limites fixées par l'UE.

Un tribunal de Versailles saisi du litige avec Paris a demandé au tribunal de l'UE de préciser si les particuliers peuvent demander une telle indemnisation.

Paris a enfreint les limites légales de l'UE en matière de pollution au dioxyde d'azote entre 2010 et 2019, selon des décisions antérieures de la Cour européenne. Elle a fait de même en 2020, selon le Conseil d'État français.

Dans le but de réduire les décès prématurés liés à l'air pollué, l'UE proposera cette année une mise à niveau de ses limites de pollution pour mieux les aligner sur les règles plus strictes de l'Organisation mondiale de la santé.