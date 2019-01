Les clients UPC bénéficient désormais du meilleur réseau mobile de Suisse

En faisant passer ses clients de services mobiles au réseau de Swisscom, UPC leur apporte une nouvelle valeur ajoutée. Les clients privés et commerciaux bénéficient ainsi d'une nouvelle infrastructure premium en Suisse. L'entreprise prépare en outre un nouveau portefeuille mobile comportant les offres les plus attrayantes du marché. Wallisellen, le 10 janvier 2019

Ces derniers jours, les clients de services mobiles UPC sont passés du réseau de Salt à celui de Swisscom, désigné meilleur réseau mobile de Suisse en 2018 par les tests Connect et Chip .

Avec cette migration, UPC assure une meilleure couverture et une plus grande fiabilité pour ses services mobiles. Le réseau en fibre optique hautement performant de UPC, conjugué à l'excellent réseau mobile de Swisscom, constitue une nouvelle infrastructure premium sur le marché. UPC est maintenant le seul opérateur en Suisse à offrir une vitesse de connexion aussi élevée sur l'ensemble de la zone de couverture de son réseau fixe et mobile.

« Nous souhaitons apporter une valeur ajoutée à nos clients privés et commerciaux », explique Severina Pascu, CEO de UPC, avant d'ajouter : « Ce nouveau réseau mobile complète et améliore notre offre en apportant à nos clients les meilleurs outils pour une navigation et un streaming optimaux, qu'ils soient chez eux ou non. »

Plus au même prix, pour tous

La transition s'est faite automatiquement. Les clients continuent d'utiliser la même carte SIM UPC qu'auparavant et aucune modification n'a été apportée aux abonnements existants. Le seul changement est que les clients utilisent maintenant le meilleur réseau mobile de Suisse pour communiquer.

L'offre la plus attrayante de Suisse

En plus du passage au réseau le plus puissant de Suisse, UPC prévoit de remanier son portefeuille Mobile pour proposer les offres les plus attrayantes du pays. De plus amples informations suivront à ce sujet.

