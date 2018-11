Les clients d’Axway sont extrêmement satisfaits d’après un rapport indépendant sur les solutions de gestion des API

Axway reconnu comme Strong Performer parmi les fournisseurs d’API les plus performants

Forrester a nommé Axway (Euronext: AXW.PA) « Strong Performer » dans le Forrester Wave™: API Management Solutions Q4 2018. D’après l’étude, « Dans l'ensemble, les clients de référence d’Axway sont extrêmement satisfaits du fournisseur et très satisfaits de sa solution, même si tous ne sont pas encore en production ».

Cette reconnaissance témoigne de l'engagement continu d'Axway en faveur de la satisfaction de ses clients et de l'innovation qui leur permet d'obtenir des résultats plus rapides dans leurs projets digitaux. L'étude de Forrester précède à une mise à jour majeure de l’offre AMPLIFY™ API Management d’Axway qui permet désormais une implémentation SaaS complète.

« Nous disposons d’une offre solide et le fait que nos clients nous classent en tête de liste est une preuve supplémentaire de notre engagement » a déclaré Patrick Donovan, CEO d'Axway. « Il y a beaucoup de changements en ce moment sur le marché de l'API mais nous restons engagés en tant que fournisseur indépendant, innovant dans les micro services, les API et les intégrations hybrides ».

L’étude Forrester Wave™ : API Management Solutions, évalue les capacités techniques des 15 principaux fournisseurs de solutions de gestion d'API à l'aide de 16 critères. Pour consulter l’étude complète, cliquez ici.

Selon l’étude « une organisation focalisée sur une catégorie particulière d’utilisateurs externes d’API (comme par exemple, les développeurs) peut avoir des besoins très précis en API Management. Pour autant, les fournisseurs capables de générer de l’engagement client, d’assurer une sécurité renforcée, de proposer des prestations allant de la conception à la gouvernance des API, ainsi que la mise en place de modes opératoires répondants aux besoins des partenaires et organisations fédérés, sont ceux qui servent le mieux leurs clients, grâce à des stratégies d’API multiformes ».

Dans son étude, Forrester reconnaît les points forts d'Axway, en mentionnant notamment son expertise en conception d'API et en création de proxy API, ainsi que l'étendue et la profondeur de sa politique API, y compris en ce qui concerne la prise en charge des API non-REST : « S'appuyant sur la sécurité fédérée de sa passerelle et sur la capacité de son portail à combiner les API de plusieurs catalogues, la solution fournit une bonne base pour de nombreux modèles d'écosystèmes d'API », dit l’étude.

Les clients d'Axway ont réagi positivement à cette publication :

« Les entreprises d'aujourd'hui, quelle que soit leur taille, ont besoin d'une stratégie de type plateforme pour rester pertinente dans l'économie moderne des réseaux de valeur », a déclaré Bill Benin, fondateur de Clatsch. « Fournir aux entreprises la capacité d'intégration hybride la plus adaptée à leurs besoins est une compétence avérée d’Axway. L'intégration de systèmes externes disparates n'est aujourd’hui plus du ressort des ingénieurs d'intégration. Des outils tels que l'iPaaaS d'Axway suppriment les barrières traditionnelles pour les utilisateurs « métiers ». La gestion des API d'Axway permet aux ingénieurs produits de mettre en place des services créateurs d’une valeur importante pour leur entreprise. »

Lisez et écoutez d'autres témoignages clients sur les solutions de gestion d'API AMPLIFY d'Axway ici.

Axway AMPLIFY API Management fait partie de la plateforme d'intégration hybride AMPLIFY qui fournit le développement d'applications sans code ou à faible code, la création et la gestion d'API, la collaboration de contenu et l'intégration B2B MFT-, EDI- et API-...

A Propos d’Axway

Axway (Euronext : AXW.PA), éditeur de logiciels, ouvre la voie à des expériences numériques en connectant les personnes, les systèmes, les entreprises et les écosystèmes des clients à des solutions d'infrastructure numériques. Axway AMPLIFY™, la plateforme d'intégration hybride d'Axway, connecte les données depuis n'importe quel appareil, où qu'il se trouve, étend la collaboration, supporte des millions d'applications et fournit des données analytiques en temps réel pour bâtir des réseaux d'expérience client. De l'idée à sa mise en œuvre, l'expertise d'Axway dans la gestion des API ainsi que l'échange sécurisé de fichiers et l'intégration B2B/EDI a permis de relever les plus grands défis en matière d’intégration de données pour plus de 11 000 organisations réparties dans 100 pays. Pour en savoir plus à propos d’Axway, visitez www.axway.com.

