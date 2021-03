Les clients profitent dès maintenant de la fusion de Sunrise et UPC

Sunrise et UPC ne sont plus concurrents depuis le 11 novembre 2020, mais travaillent ensemble à l'intégration technique et opérationnelle afin que les clients puissent profiter des premiers avantages en temps record. Après seulement trois mois, les clients de Sunrise et UPC reçoivent dans un premier temps plus de service, plus d'offres, des cadeaux attrayants lors de la conclusion de nouveaux abonnements et d'autres avantages pour les remercier de leur fidélité.

« Il s'agit de la plus grosse fusion de deux entreprises dans l'histoire de la Suisse, et ce au milieu de la crise du Covid-19. Les clients sont notre priorité absolue et après seulement trois mois, nous proposons ensemble et dès maintenant à nos clients plus d'accessibilité, plus de service et plus d'assistance sur tous les canaux. Nous fêtons cette fusion avec nos clients avec des cadeaux et des promotions attrayantes, et nous récompensons leur fidélité comme jamais auparavant. C'est la première étape importante pour nos clients sur notre chemin pour devenir un champion national. D'autres suivront », se réjouit André Krause, CEO de Sunrise UPC.

L'objectif principal est que les clients puissent profiter le plus rapidement possible de la fusion. Afin que cela soit possible, des modifications approfondies sont nécessaires dans les systèmes, les processus et l'organisation. Malgré de nombreuses limitations dues au Covid-19, Sunrise et UPC y sont parvenus en un temps record.

Ensemble bien plus de wow

Sunrise et UPC restent deux marques à succès et fêtent leur fusion avec la nouvelle campagne marketing « Ensemble bien plus de wow ». Le message est simple : Sunrise et UPC sont ensemble, et les clients vont avoir bien plus d'occasions de dire « wow ». Les forces des deux entreprises ont été combinées pour proposer ensemble le meilleur aux clients. La nouvelle campagne publicitaire montre que Sunrise et UPC mettent l'accent sur les clients sur le chemin devant leur permettre de devenir un véritable acteur national.

« Ensemble bien plus de wow » est la première étape qui donne vie aux avantages de la fusion pour les clients. Sunrise et UPC poursuivent le processus d'intégration afin que les clients puissent profiter d'un portefeuille de produits et services personnalisé le plus rapidement possible. Les prochaines étapes vers une plateforme de divertissement et de connectivité leader en Suisse et un nouveau portefeuille de produits pour les clients privés et commerciaux auront bientôt lieu.

Ensemble bien plus de débit et de divertissement

Les offres de réseau fixe et de téléphonie de Sunrise et UPC se complètent parfaitement. Pour toutes les offres de Sunrise et UPC, les clients profitent du réseau 5G ultrarapide de Sunrise et du giga réseau très fiable de UPC. Si les clients ne sont pas raccordés au giga réseau de UPC, ils peuvent profiter des offres We Home de Sunrise, qui proposent une connexion Internet ultrarapide à la maison et en déplacement.

Sunrise et UPC continuent de développer l'infrastructure de réseau de prochaine génération, y compris les technologies 5G et futures, pour fournir des vitesses de l'ordre du gigabit à 90 % des foyers suisses au courant de 2021. La vitesse passera au fil du temps à 10 Gbit/s.

Sunrise et UPC sont aussi une combinaison idéale pour les offres de divertissement. Grâce à MySports, les clients de Sunrise profitent désormais aussi du hockey sur glace suisse et d'autres types de sports. Avec Sunrise TV et UPC TV qui comprennent la Sunrise Smart TV App et la UPC TV App, le divertissement est disponible partout pour les clients de Sunrise et de UPC. Avec les bouquets linguistiques pour les chaînes étrangères, les films et séries à la demande les plus récents ou les services de streaming comme Netflix ou Sky, l'expérience télévisuelle est vraiment personnalisée.

Avec Sunrise TV Neo, les clients profitent également d'une solution OTT, grâce à laquelle ils peuvent profiter du meilleur divertissement télévisuel sur Smart TV, tablette ou smartphone sans abonnement TV supplémentaire, chez eux et en déplacement.

La fidélité des clients récompensée comme jamais auparavant : plus de divertissement, de données et Internet Security, offerts uniquement aux clients existants

Entre le 1er mars et le 30 avril 2021, Sunrise et UPC récompensent la fidélité de leurs clients comme jamais auparavant. Les nouveaux clients MySports de Sunrise et UPC reçoivent dès maintenant encore plus de divertissement avec MySports Pro offert pendant 9 mois. We Connect SIM est offert à vie (disponible à partir du 15 mars 2021) pour les montres, les tablettes ou les ordinateurs. Et pour protéger tous les appareils de virus, de tentatives de phishing et des logiciels malveillants, Sunrise et UPC offrent leurs options de sécurité Surf Protect et F-Secure pendant 9 mois. Du jamais vu !

Fêtons cette fusion ensemble avec des offres wow

La fusion sera célébrée avec les clients qui pourront profiter de toutes les offres et de tous les cadeaux dans tous les points de vente de Sunrise et UPC. Les nouveaux clients qui commandent une sélection d'abonnements TV ou de téléphonie mobile de Sunrise et UPC entre le 1er mars et le 13 avril 2021 recevront des cadeaux attrayants :

Ordinateur HP 5G d'une valeur de 1799.- inclus lors de la conclusion d'un abonnement UPC Connect Giga ou Happy Home Giga (par ex. Connect Giga pour CHF 89.-/mois, durée contractuelle minimale de 24 mois) ou lors de la conclusion d'un abonnement Sunrise We Home XL+ ou We Mobile XL, y compris un abonnement young (par ex. We Mobile XL young à CHF 90.-/mois, durée contractuelle minimale de 24 mois).

d'une valeur de 1799.- inclus lors de la conclusion d'un abonnement UPC Connect Giga ou Happy Home Giga (par ex. Connect Giga pour CHF 89.-/mois, durée contractuelle minimale de 24 mois) ou lors de la conclusion d'un abonnement Sunrise We Home XL+ ou We Mobile XL, y compris un abonnement young (par ex. We Mobile XL young à CHF 90.-/mois, durée contractuelle minimale de 24 mois). Apple iPad Air 64 GB Cellular et Apple Smart Keyboard Folio d'une valeur de CHF 968.- inclus lors de la conclusion d'un abonnement UPC Happy Home 300 avec 600 Mbit/s pour CHF 99.-/mois (durée contractuelle minimale de 24 mois) ou lors de la conclusion d'un abonnement Sunrise We Home M avec TV ou We Mobile L, y compris les abonnements young (par ex. We Mobile L young pour CHF 70.-/mois, durée contractuelle minimale de 24 mois).

d'une valeur de CHF 968.- inclus lors de la conclusion d'un abonnement UPC Happy Home 300 avec 600 Mbit/s pour CHF 99.-/mois (durée contractuelle minimale de 24 mois) ou lors de la conclusion d'un abonnement Sunrise We Home M avec TV ou We Mobile L, y compris les abonnements young (par ex. We Mobile L young pour CHF 70.-/mois, durée contractuelle minimale de 24 mois). TV Samsung de 55'' Crystal UHD d'une valeur de CHF 799.- comprise lors de la conclusion d'un abonnement UPC Connect 300 avec 600 Mbit/s pour CHF 69.-/mois (durée contractuelle minimale de 24 mois) ou lors de la conclusion d'un abonnement We Home de Sunrise (Sunrise We Home S avec TV, We Home M ou We Home L) ou un des abonnements Sunrise We Home XL+ (durée contractuelle minimale de 24 mois).

d'une valeur de CHF 799.- comprise lors de la conclusion d'un abonnement UPC Connect 300 avec 600 Mbit/s pour CHF 69.-/mois (durée contractuelle minimale de 24 mois) ou lors de la conclusion d'un abonnement We Home de Sunrise (Sunrise We Home S avec TV, We Home M ou We Home L) ou un des abonnements Sunrise We Home XL+ (durée contractuelle minimale de 24 mois). Xiaomi eScooter (1S Swiss Edition, noir) d'une valeur de CHF 469.- offert lors de la conclusion d'un abonnement Sunrise We Mobile M, L ou XL, y compris un abonnement young (par ex. We Mobile M young pour CHF 55.-/mois, durée contractuelle minimale de 24 mois).

Ensemble bien plus pour votre entreprise

Qu'il s'agisse de start-up, d'indépendants, de PME ou de grandes entreprises, les solutions Business de Sunrise et UPC proposent des solutions de communication modernes pour un poste de travail numérique, moderne et sécurisé avec une vitesse de connexion de l'ordre du gigabit. Les solutions 5G et IoT de Sunrise et UPC Business augmentent l'agilité, la force d'innovation et la productivité des entreprises. Les clients commerciaux de Sunrise et de UPC Business profitent d'un conseil personnalisé et complet ainsi que d'un support technique disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Plus d'informations sur www.sunrise.ch et www.upc.ch

Spot TV: Sunrise UPC: Ensemble bien plus de wow

Images de la campagne (pdf)

