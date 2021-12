Les cloches sonneront quotidiennement au Cap en hommage à Desmond Tutu

JOHANNESBURG (Reuters) - Les cloches de la cathédrale Saint-Georges du Cap sonneront chaque jour pendant 10 minutes, jusqu'à vendredi, en l'honneur du vétéran de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, l'archevêque Desmond Tutu, décédé dimanche à l'âge de 90 ans.

Le lauréat du prix Nobel de la paix, considéré comme la conscience morale du pays, a mené de nombreuses campagnes et marches contre l'apartheid depuis le parvis de cette cathédrale, surnommée la "cathédrale du peuple".

"L'archevêque du Cap, Thabo Makgoba, demande à tous ceux qui entendent les cloches de faire une pause dans leur emploi du temps chargé pour rendre hommage à l'archevêque Tutu", ont déclaré dimanche soir les fondations Archbishop Tutu IP Trust et Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation qui représentent la famille et l'héritage de Desmond Tutu.

Les cloches donneront le coup d'envoi à une semaine de deuil national pour honorer la mémoire de Desmond Tutu, qui est décédé paisiblement dans une maison de retraite du Cap, suscitant une avalanche d'hommages dans le monde entier.

En 1984, Desmond Tutu avait reçu le prix Nobel de la paix pour son opposition non violente à l'apartheid. Une décennie plus tard, il avait présidé la Commission de vérité et de réconciliation, créée après l'abolition en 1991 de l'apartheid, afin de faire toute la lumière sur les crimes commis par ce régime raciste, dominé par la minorité blanche.

Depuis, il n'avait jamais cessé de lutter contre les injustices et la corruption, regrettant à la fin de sa vie que son rêve d'une "nation arc-en-ciel" ne soit pas encore réalisé.

Le diocèse de Pretoria et le Conseil sud-africain des églises organiseront mercredi un service commémoratif dans la capitale sud-africaine.

L'archevêque Desmond Tutu reposera vendredi en chapelle ardente à Saint-Georges avant le service funèbre de samedi, qui sera dirigé par l'archevêque Makgoba.

"Nous exprimons notre plus sincère gratitude aux personnes et organisations du pays et du monde entier pour l'amour, le respect et les condoléances qui ont suivi le décès de l'archevêque", ont déclaré l'Archbishop Tutu IP Trust et la Desmond & Leah Tutu legacy Foundation.

