Les clubs professionnels pas gâtés !

Résultats mitigés aujourd'hui pour les clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Bastia a pris le meilleur sur le club de Haut lyonnais (3-1) grâce à 3 réalisations en première mi-temps. Dans un duel 100% Ligue 2, Toulouse s'est défait de Nîmes 4-1 grâce notamment à un doublé d'Onaiwu. Dans une même rencontre, Amiens a pris le meilleur sur Guingamp 3-2 grâce à un triplé d'Akolo. Troyes a été défait lui par Nancy aux Tirs au but après un match nul 1-1. À noter que les Nancéiens ont finit la rencontre à 8 ! Clermont n'a fait qu'une bouchée du club de Régionale 2 Chemin Bas (4-0) avec à noter des débordements en fin de match qui ont obligé les CRS à intervenir. Nantes a fait respecter la hiérarchie en s'imposant contre Sochaux aux Tirs au but après un score vierge durant les 90 premières minutes. Tout comme Lille qui s'impose 3-1 contre Auxerre. Dijon surpris par Cannes, club de National 3 qui s'impose aux Tirs au but (3-2). Victoire également aux tab pour Quevilly face à Laval (4-2). Enfin Rennes a pris le meilleur sur Lorient dans le derby breton (1-0) grâce à une réalisation de Omari en première période (23').

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)