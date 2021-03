Les collectivités suisses devraient emprunter 16 milliards en 2021

Zurich (awp) - Un déclin économique modéré et un système fiscal plus flexible auraient permis aux cantons et municipalités suisses de mieux traverser la crise pandémique. D'après la dernière étude de l'agence de notation S&P Global, les collectivités helvétiques n'emprunteront que 16 milliards de francs suisses en 2021, un montant bien inférieur à leurs homologues allemands et autrichiens.

De ces 16 milliards de francs suisses, deux milliards concernent un besoin d'emprunt net, d'après un communiqué publié lundi. "Bien qu'il s'agisse du premier besoin d'emprunt net du secteur depuis des années, nous ne nous attendons pas à ce que cette dynamique positive de la dette globale change", affirme l'agence de notation financière.

Le léger recul économique suisse, comparé à ceux plus prononcés observés en Allemagne et en Autriche, induit une baisse plus atténuée aussi des recettes fiscales.

En tout, cantons et municipalités helvétiques devraient établir une dette stable d'environ 112 milliards de francs suisses, avec un emprunt en 2021 de 16 milliards prévus par S&P Global et 13 milliards en 2022.

L'agence note en outre que la dernière réforme fiscale helvétique limite le potentiel haussier des recettes fiscales des collectivités, à l'échelle d'une municipalité ou d'un canton. Elle estime toutefois que les versements croissants effectués par la Banque nationale suisse (BNS) leur permettront de ne pas être top affectés, du moins en 2021.

Pour la suite de l'année, S&P Global prévoit que les obligations émises par les institutions infranationales helvétiques seront courtisées par des investisseurs domestiques, alors même que les taux d'intérêt restent très bas en Suisse.

nj/fr