Un violent affrontement survenu au cours du week-end entre deux clans du centre de la Somalie a tué au moins 55 personnes et en a blessé 155 autres, ont déclaré lundi des habitants et des responsables médicaux.

Le gouvernement fédéral somalien s'efforce non seulement de contenir la violence déclenchée par le groupe Al Shabaab, lié à Al-Qaïda, mais il est également confronté à des affrontements claniques pour le contrôle des terres et de l'eau dans ce pays de la Corne de l'Afrique.

Les combats entre les clans Dir et Marihan, qui combattaient ensemble Al Shabaab il y a plusieurs années, ont éclaté samedi dans les villes d'Abudwaq et de Herale, dans la région de Galmudug, au sujet des pâturages et des points d'eau, a déclaré Farah Nur, un ancien du clan et un habitant de Herale.

"Les forces gouvernementales sont arrivées tardivement. Malheureusement, 55 personnes sont mortes, y compris dans les deux clans", a-t-il déclaré à Reuters.

"Il était facile d'arrêter (les combats), mais cela ne s'est pas produit. La situation est devenue incontrôlable et s'est répandue comme une traînée de poudre.

Les hauts responsables de Galmudug n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters sur l'incident.

Le personnel des hôpitaux de Herale, d'Abuwaq et de deux autres villes voisines a confirmé à Reuters avoir soigné 115 personnes blessées dans les combats. Les personnes décédées ont été enterrées immédiatement, selon les habitants.

Les combats se sont calmés après l'arrivée des soldats du gouvernement fédéral, selon les habitants.

"Il y a un cessez-le-feu, mais l'ambiance n'est pas bonne. Un cessez-le-feu permanent est nécessaire", a déclaré à Reuters Sadia Hussein, mère de quatre enfants, depuis Abudwaq.