Les civils pris au piège dans la capitale soudanaise ont déclaré que l'armée et ses rivaux, les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), ne tenaient pas compte de leur situation.

"Cela fait quatre jours que nous sommes privés d'électricité et notre situation est difficile... Nous sommes les victimes d'une guerre à laquelle nous ne participons pas. Personne ne se soucie des citoyens", a déclaré Othman Hassan, 48 ans, un habitant de la banlieue sud de Khartoum.

Malgré de multiples déclarations de cessez-le-feu, les deux camps semblent se disputer le contrôle du territoire de la capitale avant les pourparlers proposés, bien que les chefs des deux factions aient montré peu de volonté publique de négocier après plus de deux semaines de combats.

L'effondrement soudain de la guerre a tué des centaines de personnes, déclenché une catastrophe humanitaire, provoqué un exode de réfugiés vers les États voisins et risque d'entraîner l'intervention de puissances extérieures, déstabilisant encore davantage une région déjà très agitée.

Dans une grande partie de Khartoum, des usines, des banques et des magasins ont été pillés ou endommagés, l'approvisionnement en eau et en électricité est défaillant et les habitants ont signalé de fortes hausses de prix et des pénuries de produits de base.

"Les armées belligérantes du Soudan font preuve d'un mépris inconsidéré pour la vie des civils en utilisant des armes imprécises dans des zones urbaines peuplées", a déclaré Mohamed Osman, chercheur de Human Rights Watch au Soudan, dans un rapport du groupe documentant les dommages causés par les combats aux hôpitaux et aux usines de traitement de l'eau.

L'Union des médecins soudanais a déclaré que l'une des principales maternités du pays, Aldayat, située dans la ville voisine d'Omdurman, avait été pillée et occupée par les forces jeudi.

Au total, 17 hôpitaux ont été endommagés par les combats et 20 ont été évacués de force depuis le début des violences. Soixante des 88 hôpitaux de Khartoum sont hors service, et de nombreux autres ne proposent qu'un service partiel.

Les combats résultent des tensions entre deux factions rivales, l'armée et le RSF, qui s'étaient partagé le pouvoir après un coup d'État en 2021, faisant échouer un plan soutenu par la communauté internationale visant à instaurer la démocratie et un régime civil après un soulèvement populaire en 2019 qui avait chassé l'homme fort islamiste Omar al-Bashir.

Les Nations unies, quant à elles, ont insisté auprès des factions belligérantes pour qu'elles garantissent la sécurité de l'acheminement de l'aide après le pillage de six camions.

Le responsable de l'aide de l'ONU, Martin Griffiths, a déclaré qu'il espérait avoir des réunions en face à face avec les deux parties afin de décrocher des garanties pour les convois d'aide.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a estimé que des denrées alimentaires d'une valeur de 13 à 14 millions de dollars, destinées aux personnes dans le besoin au Soudan, avaient été pillées jusqu'à présent.

Selon les Nations unies, environ 100 000 personnes ont fui le Soudan avec peu de nourriture et d'eau pour se réfugier dans les pays voisins.