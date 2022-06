Les combats font rage dans la bataille acharnée pour l'est de l'Ukraine

On ne sait pas exactement quel camp a le dessus, "la situation changeant d'heure en heure", a déclaré à la télévision Oleksandr Stryuk, chef de l'administration de Sievierodonetsk.

La ville est devenue la principale cible de l'offensive russe dans le Donbas - comprenant les provinces de Luhansk et de Donetsk - alors que l'invasion du Kremlin se poursuit dans une guerre d'usure qui a vu des villes dévastées par des barrages d'artillerie.

"Dans la ville, de violents combats de rue se poursuivent", a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy dans son allocution vidéo nocturne de lundi. "L'armée russe tente de déployer des forces supplémentaires vers Donbas".

Le gouverneur de la province, Serhiy Gaidai, a déclaré plus tôt dans la journée de lundi que la situation s'était aggravée après que les défenseurs ukrainiens aient repoussé les Russes au cours du week-end alors qu'ils semblaient proches de la victoire.

Deux civils ont été tués dans des bombardements russes dans les régions de Donetsk et de Louhansk lundi et les forces russes ont tiré sur plus de 20 communautés, selon l'armée ukrainienne.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les rapports sur les champs de bataille. La Russie nie avoir ciblé des civils dans le conflit.

"Nous proposons aux gens la possibilité d'évacuer", a déclaré à la télévision le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

"De Sloviansk, nous avons eu plus de 100 personnes évacuées depuis la semaine dernière. Il reste environ 24 000 habitants. Les gens comprennent maintenant, même s'il est tard, qu'il est temps de partir."

Après avoir été repoussée de Kiev et de Kharkiv au début de la guerre, la Russie affirme être en mission pour "libérer" le Donbas, partiellement tenu par les séparatistes depuis 2014, et est engagée dans une "opération militaire spéciale" pour désarmer et "dénazifier" son voisin.

L'Ukraine et ses alliés estiment qu'il s'agit d'un prétexte sans fondement pour une guerre qui a fait des milliers de morts, aplati des villes et contraint des millions de personnes à fuir à l'étranger.

'EXACTEMENT LES ARMES DONT NOUS AVONS BESOIN

M. Zelenskiy a remercié la Grande-Bretagne d'avoir fourni des systèmes de roquettes à lancements multiples qui peuvent frapper des cibles situées jusqu'à 80 km (50 miles) de distance, fournissant ainsi la puissance de feu plus précise et à longue portée nécessaire pour atteindre les batteries d'artillerie russes, élément clé des plans de bataille de Moscou.

"Je suis reconnaissant au Premier ministre Boris Johnson pour sa compréhension totale de nos exigences et sa volonté de fournir à l'Ukraine exactement les armes dont elle a tant besoin pour protéger la vie de notre peuple", a-t-il déclaré.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou répondrait aux livraisons occidentales d'armes à longue portée en repoussant les forces ukrainiennes plus loin de la frontière russe.

Dimanche, le président Vladimir Poutine a déclaré que la Russie frapperait de nouvelles cibles si l'Occident fournissait des missiles à plus longue portée. Le même jour, des missiles russes ont frappé Kiev pour la première fois depuis plus d'un mois.

Les forces russes ont également progressé vers Sloviansk, qui se trouve à environ 85 km (53 miles) à l'ouest de Sievierodonetsk, a déclaré le ministère ukrainien de la défense.

LA RUSSIE VOLE LES CÉRÉALES

Dans un contexte d'aggravation de la crise alimentaire mondiale, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré qu'il existe des "rapports crédibles" selon lesquels la Russie "chaparde" les exportations de céréales de l'Ukraine pour les vendre à profit.

M. Blinken a déclaré que le vol présumé faisait partie d'actions plus larges de la Russie au cours de sa guerre en Ukraine qui ont affecté la capacité de l'Ukraine à exporter sa récolte de blé.

Les prix des céréales, des huiles de cuisson, du carburant et des engrais ont grimpé en flèche depuis l'invasion du 24 février.

La Russie et l'Ukraine représentent près d'un tiers de l'approvisionnement mondial en blé, tandis que la Russie est également un exportateur d'engrais et que l'Ukraine est un exportateur de maïs et d'huile de tournesol.

L'ambassadeur russe aux Nations unies, Vassily Nebenzia, a quitté en trombe une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU lundi, alors que le président du Conseil européen, Charles Michel, accusait Moscou d'alimenter une crise alimentaire.

Nebenzia a déclaré à Reuters : "Je ne pouvais pas rester" à cause "des mensonges que Charles Michel est venu distribuer ici".

Les pays occidentaux ont également imposé des sanctions d'une ampleur et d'une sévérité sans précédent à la Russie en raison de son invasion.

Lundi, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu'il avait imposé des sanctions personnelles à 61 responsables américains, dont les secrétaires d'État au Trésor et à l'Énergie, ainsi que des responsables de la défense et des médias.

Il a déclaré qu'il s'agissait d'une mesure de représailles contre "l'expansion constante des sanctions américaines".

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, n'a pas fait de commentaire lorsqu'elle a été interrogée sur cette mesure lors d'un briefing.