De violents combats ont éclaté mardi à Omdurman, la partie occidentale de la grande capitale du Soudan, alors que l'armée tente de couper les voies d'approvisionnement utilisées par ses rivaux paramilitaires pour acheminer des renforts dans la ville.

L'armée a lancé des frappes aériennes et de l'artillerie lourde, et des combats au sol ont eu lieu dans plusieurs quartiers d'Omdurman, selon des témoins. La RSF a déclaré avoir abattu un avion de chasse, et des habitants ont diffusé des images montrant des pilotes s'éjectant d'un avion. L'armée n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Le conflit entre l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) a éclaté le 15 avril, entraînant des affrontements quotidiens dans la capitale, déclenchant des tueries à motivation ethnique dans la région occidentale du Darfour et menaçant d'entraîner le Soudan dans une guerre civile de longue durée.

La RSF a rapidement pris le contrôle de pans entiers de la capitale et a fait venir des combattants supplémentaires du Darfour et du Kordofan au fur et à mesure que le conflit s'aggravait, les transférant par les ponts d'Omdurman à Bahri et Khartoum, les deux autres villes qui constituent la capitale élargie, de l'autre côté du confluent du Nil.

Les habitants ont déclaré que les affrontements de mardi à Omdurman étaient les plus violents depuis des semaines, et que l'armée tentait de gagner du terrain tout en repoussant une attaque des forces de sécurité républicaines contre une base de la police.

"Il y a eu des bombardements très lourds pendant des heures, des frappes aériennes, de l'artillerie et des balles. C'est la première fois pour nous qu'il y a des frappes continues à ce niveau, venant de toutes les directions", a déclaré Manahel Abbas, un habitant de 33 ans du quartier Al-Thawra d'Omdurman.

Le conflit a éclaté dans le cadre de différends concernant un plan de transition vers un régime civil soutenu par la communauté internationale, quatre ans après le renversement de l'autocrate Omar al-Bashir, au pouvoir depuis longtemps, à la suite d'un soulèvement populaire.

L'Arabie saoudite et les États-Unis ont négocié plusieurs accords de cessez-le-feu lors des pourparlers de Jeddah qui ont été suspendus le mois dernier après que les deux parties ont violé les trêves.

Dans un geste qui pourrait aggraver le conflit dans l'ouest du Soudan, des chefs tribaux du sud du Darfour ont déclaré lundi leur allégeance aux FAR. La RSF est issue des milices arabes qui ont contribué à écraser une rébellion au Darfour après 2003, avant de devenir une force nationale et officiellement reconnue.

Près de 2,8 millions de personnes ont été déplacées depuis le début des combats à la mi-avril, dont près de 650 000 ont gagné les pays voisins, selon les derniers chiffres de l'ONU.