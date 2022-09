Les combats font rage dans les zones proches de la centrale nucléaire tenue par la Russie en Ukraine

L'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré dans sa mise à jour quotidienne du matin que certains villages et communautés proches de l'usine ont été lourdement bombardés dans les 24 heures précédant jeudi matin par "des chars, des mortiers, de l'artillerie à canon et à réaction".

Au cours de la nuit, les forces russes ont tiré des roquettes et de l'artillerie lourde sur la ville voisine de Nikopol à quatre reprises, a écrit le gouverneur régional de la région, Valentyn Reznichenko, sur Telegram, endommageant au moins 11 maisons et autres bâtiments.

Mercredi, l'Ukraine a déclaré qu'elle pourrait devoir fermer la centrale nucléaire et a appelé les résidents des zones proches de l'installation en difficulté à évacuer pour leur propre sécurité .

La Russie et l'Ukraine se sont mutuellement blâmées pour les tirs d'obus qui se sont produits à proximité de la centrale et dans son périmètre, risquant une catastrophe nucléaire. Les forces russes ont pris le contrôle de la centrale peu après leur invasion de l'Ukraine le 24 février, mais des techniciens ukrainiens exploitent toujours la centrale.

Mykola Lukashuk, le chef du conseil de la région de Dnipro, a déclaré sur le canal Telegram que les Russes bombardaient Nikopol depuis la direction d'Enerhodar - la principale ville desservant la centrale de Zaporizhzhia.

"Les occupants bombardent délibérément des objets civils afin de terroriser la population", a déclaré M. Lukashuk.

La Russie nie avoir délibérément attaqué des civils dans le cadre de son "opération militaire spéciale" visant à désarmer et à "dénazifier" l'Ukraine. Kiev et ses alliés affirment que l'invasion est une guerre d'agression non provoquée.

Jeudi, l'agence de presse étatique russe TASS a rapporté, citant un chef de l'administration d'Enerhodar nommé par Moscou, Alexander Volga, que les forces ukrainiennes n'ont pas frappé la centrale avec de l'artillerie.

"Aucune frappe d'artillerie à canon n'a été observée à (l'usine), mais des drones y volent périodiquement", a déclaré TASS citant Volga.

"Des projectiles ont été largués depuis des drones sur le territoire même de l'usine au cours des deux derniers jours."