Des affrontements ont éclaté dans plusieurs quartiers de la capitale soudanaise mercredi à l'expiration d'un cessez-le-feu de 72 heures - qui a fait l'objet de plusieurs rapports de violations - entre des factions militaires rivales, selon des témoins.

Peu avant la fin de la trêve à 6 heures du matin (0400 GMT), des combats ont été signalés dans les trois villes qui composent la capitale élargie autour du confluent du Nil : Khartoum, Bahri et Omdurman.

L'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) s'affrontent depuis plus de deux mois, semant la destruction dans la capitale, déclenchant une violence généralisée dans la région occidentale du Darfour et poussant plus de 2,5 millions de personnes à fuir leurs foyers.

Des témoins ont déclaré que des avions de l'armée pouvaient être entendus tôt mercredi au-dessus d'Omdurman, ainsi que des tirs antiaériens de la RSF, des tirs d'artillerie depuis une base située au nord d'Omdurman et des combats au sol dans le sud de Khartoum.

Ce cessez-le-feu est le dernier des nombreux accords de trêve négociés par l'Arabie saoudite et les États-Unis lors des pourparlers de Jeddah.

Comme pour les cessez-le-feu précédents, des violations ont été signalées de part et d'autre.

Lundi en fin de journée, les deux factions se sont renvoyées la responsabilité d'un grand incendie dans le quartier général des services de renseignement, situé dans un complexe de défense au centre de Khartoum, qui fait l'objet d'une bataille depuis le début des hostilités le 15 avril.

L'Arabie saoudite et les États-Unis ont déclaré que si les factions belligérantes ne respectaient pas le cessez-le-feu, ils envisageraient d'ajourner les pourparlers de Djedda, dont les critiques ont mis en cause l'inefficacité.

Le conflit au Soudan a éclaté à la suite de différends concernant les plans de transition soutenus par la communauté internationale et visant à mettre fin au régime militaire à la suite d'un coup d'État en 2021, quatre ans après l'éviction de l'autocrate Omar el-Béchir lors d'un soulèvement populaire.