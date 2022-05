Les combats russes détruisent, endommagent près de 400 hôpitaux, centres médicaux - Zelenskiy

M. Zelenskiy a déclaré que de nombreux endroits manquaient même d'antibiotiques de base dans l'est et le sud de l'Ukraine, les principaux champs de bataille.

"Si l'on considère uniquement les infrastructures médicales, à ce jour, les troupes russes ont détruit ou endommagé près de 400 établissements de santé : hôpitaux, maternités, cliniques externes", a déclaré M. Zelenskiy dans une allocution vidéo prononcée jeudi devant un groupe caritatif médical.

Dans les zones occupées par les forces russes, la situation est catastrophique, a-t-il ajouté.

"Cela revient à un manque total de médicaments pour les patients atteints de cancer. Cela signifie des difficultés extrêmes ou une absence totale d'insuline pour les diabétiques. Il est impossible d'effectuer des opérations chirurgicales. Cela signifie même, tout simplement, un manque d'antibiotiques."

Dans l'un des actes les plus largement dénoncés de la guerre, une maternité a été quasiment détruite le 9 mars dans la ville portuaire assiégée de Mariupol. La Russie a prétendu que les photos de l'attaque avaient été mises en scène et a déclaré que le site avait été utilisé par des groupes ukrainiens armés.

Le Kremlin affirme qu'elle ne vise que les sites militaires ou stratégiques et ne cible pas les civils. L'Ukraine signale quotidiennement des victimes civiles des bombardements et des combats russes, et accuse la Russie de crimes de guerre. La Russie nie ces allégations.

Pavlo Kyrylenko, gouverneur de la région de Donetsk, a déclaré que 25 personnes avaient été blessées lors de bombardements intenses dans la ville de Kramatorsk, site d'un attentat à la bombe dans une gare le mois dernier, qui a fait plus de 50 morts. Il a ajouté qu'un total de 32 bâtiments résidentiels avaient été endommagés par les bombardements.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les rapports des champs de bataille de la Russie et de l'Ukraine.

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération spéciale" pour désarmer l'Ukraine et la protéger des fascistes. L'Ukraine et l'Occident affirment que l'allégation fasciste est sans fondement et que la guerre est un acte d'agression non provoqué.Plus de 5 millions d'Ukrainiens ont fui à l'étranger depuis le début de l'invasion.

La Russie a tourné sa puissance de feu la plus lourde vers l'est et le sud de l'Ukraine, après avoir échoué à prendre la capitale Kiev. Le nouveau front vise à limiter l'accès de l'Ukraine à la mer Noire, vitale pour ses exportations de céréales et de métaux, et à relier le territoire contrôlé par la Russie dans l'est à la Crimée, saisie par Moscou en 2014.

BATAILLE "SANGLANTE" POUR MARIUPOL

Dans la ville portuaire de Marioupol, on estime que 200 civils, ainsi que des combattants de la résistance ukrainienne, sont coincés sous terre dans l'aciérie Azovstal, avec peu de nourriture et d'eau.

L'aciérie a été secouée par de fortes explosions jeudi, alors que les forces russes se battaient pour le contrôle du dernier bastion ukrainien et que les Nations Unies se précipitaient pour évacuer les civils.

Le président Vladimir Poutine a déclaré que la Russie était prête à assurer un passage sûr pour les civils mais a réitéré ses appels aux forces ukrainiennes à l'intérieur pour qu'elles désarment.

Poutine a déclaré la victoire sur Mariupol le 21 avril et a ordonné à ses forces de sceller l'usine de l'ère soviétique mais de ne pas s'aventurer dans son réseau de tunnels souterrains.

La défense obstinée d'Azovstal par l'Ukraine a souligné l'échec de la Russie à prendre les grandes villes dans une guerre vieille de 10 semaines qui a uni les puissances occidentales pour armer Kiev et punir Moscou avec des sanctions.

S'accrochant désespérément, les combattants ukrainiens ont fait état de batailles féroces avec les troupes russes dans Azovstal.

Un combattant ukrainien qui s'est dit terré à Azovstal a accusé les forces russes d'avoir violé les défenses de l'usine pour un troisième jour, malgré une promesse antérieure de Moscou de suspendre l'activité militaire pour permettre l'évacuation des civils.

"Des combats lourds et sanglants se déroulent", a déclaré le capitaine Sviatoslav Palamar du régiment ukrainien Azov. "Encore une fois, les Russes n'ont pas tenu la promesse d'un cessez-le-feu". Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante son récit ou sa localisation.

Le Kremlin nie les allégations ukrainiennes selon lesquelles les troupes russes ont pris d'assaut l'usine ces derniers jours.

Des images aériennes de l'usine, publiées jeudi par le Régiment Azov d'Ukraine, montrent trois explosions frappant différentes parties du vaste complexe, qui était englouti dans une épaisse fumée sombre.

Reuters a vérifié l'emplacement de la séquence en faisant correspondre les bâtiments avec l'imagerie satellite, mais n'a pas été en mesure de déterminer quand la vidéo a été filmée.

L'armée russe a promis de suspendre ses activités pendant les deux prochains jours pour permettre aux civils de partir. Le Kremlin a déclaré que des couloirs humanitaires partant de la centrale étaient en place.

Le vice-premier ministre ukrainien Iryna Vereshchuk a déclaré jeudi que les personnes seraient évacuées de Mariupol vendredi à 12 heures, heure locale (0900 GMT).

D'AUTRES SANCTIONS SE PROFILENT

Les sanctions radicales imposées par Washington et ses alliés européens ont entravé l'économie russe, qui représente 1,8 trillion de dollars, tandis que l'aide militaire, qui se chiffre en milliards de dollars, a aidé l'Ukraine à contrer l'invasion.

Les pays de l'Union européenne sont "presque arrivés" à un accord sur le nouveau train de sanctions proposé par le bloc contre la Russie, y compris un embargo sur le pétrole, a déclaré Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l'UE.

Le Kremlin a déclaré que la Russie pesait ses réponses au plan de l'UE.

Les responsables ukrainiens ont prévenu que la Russie pourrait intensifier son offensive avant le 9 mai, date à laquelle Moscou commémore la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.