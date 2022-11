Les combats s'intensifient entre le M23 et l'armée congolaise dans l'est du Congo

Les affrontements s'étaient calmés pendant environ une semaine depuis la dernière offensive du M23, fin octobre. Le groupe rebelle a connu une résurgence majeure cette année, forçant des dizaines de milliers de personnes à fuir leurs foyers, après sa première grande insurrection en 2012/13.

Les combats ont provoqué une rupture diplomatique entre le Congo et le Rwanda voisin, que le Congo accuse de soutenir le M23. Le Rwanda le dément.

"Nous sommes en train de bombarder leurs positions et nous allons reprendre les localités sous le contrôle du M23", a déclaré un officier supérieur de l'armée sous couvert d'anonymat.

Vendredi matin, des combats ont été signalés sur plusieurs fronts dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord-Kivu à l'est du Congo. Certains des affrontements ont eu lieu dans le parc national des Virunga, près des villes de Kiwanja et de Rutshuru, selon des civils et le M23.

Le porte-parole de l'armée congolaise pour le Nord-Kivu s'est refusé à tout commentaire.

L'un des chefs du M23, Bertrand Bisimwa, a déclaré sur Twitter que les combats avaient repris et a accusé l'armée congolaise de travailler avec un autre groupe rebelle, les Forces pour la libération du Rwanda (FDLR), et diverses milices locales. Le Congo a nié soutenir les FDLR.

Le conflit découle des longues retombées du génocide de 1994 au Rwanda. Le groupe M23 est dirigé par des Tutsis, tandis que les FDLR sont composées d'ethnies hutues.

Des responsables de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont tenu des pourparlers samedi en Angola visant à apaiser les tensions politiques causées par le conflit.