par Nidal al-Mughrabi et Fadi Shana

DOHA/GAZA, 20 janvier (Reuters) - L'armée israélienne a bombardé samedi plusieurs cibles situées dans la bande de Gaza au-dessus de laquelle des avions ont largué des tracts censés inciter la population palestinienne à favoriser la localisation des otages enlevés le 7 octobre par des combattants armés.

Des combattants palestiniens affrontaient des chars dans les faubourgs de l'est de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza d'où l'armée israélienne a commencé à retirer des troupes, on dit à Reuters plusieurs témoins.

L'armée israélienne indique que son aviation a visé des groupes de combattants qui tentaient de poser des bombes et de tirer des missiles en direction de chars de Tsahal.

Dans la zone de Khan Younès, où Israël dit avoir amplifié ses opérations contre le Hamas, des témoins rapportent que des chars ont bombardé dans la nuit les environs de l'hôpital Nasser.

Cet établissement est le dernier grand hôpital en état de fonctionnement dans la bande de Gaza. Israël se défend en assurant que les combattants du Hamas opèrent à partir et autour des hôpitaux, ce que réfutent le Hamas et le personnel de santé.

Selon le ministère gazaoui de la Santé, les frappes israéliennes ont tué 165 personnes et en ont blessé 280 autres au cours des 24 dernières heures, portant à près de 25.000 le nombre de morts imputés aux opérations israéliennes depuis le début de l'offensive déclenchée après l'attaque commise par le Hamas le 7 octobre dernier.

Ce bilan ne fait aucune distinction entre les civils et les combattants.

Menée en réponse à l'attaque du Hamas qui a fait 1.200 morts et lors de laquelle quelque 250 personnes ont été enlevées, selon les autorités israéliennes, l'offensive d'Israël dans la bande de Gaza a ravagé des quartiers entiers de l'enclave, déplacé la majorité des 2,3 millions d'habitants et provoqué selon l'Onu une catastrophe humanitaire.

A Rafah, où sont massés plus d'un million de Palestiniens, Israël a largué des tracts sur lesquels figurent des photos de 33 otages, leurs noms en arabe, priant les déplacés de contacter les autorités israéliennes.

"Vous voulez regagner vos foyers ? Passez un coup de fil si vous reconnaissez l'un d'entre eux", disent les tracts.

Plus d'une centaine d'otages ont été libérés au cours d'une brève trêve instaurée en novembre. Selon Israël, 132 sont toujours à Gaza et 27 d'entre eux sont morts.

"Ils demandent l'aide de la population parce qu'ils sont incapables de sortir leurs otages des mains de la résistance", commente Abou Ali, originaire du nord de la bande de Gaza, implorant le Premier ministre Benjamin Netanyahu de mettre fin à "sa guerre" s'il veut récupérer les otages. (Additional reporting by Maayan Lubell in Jerusalem and Rami Amichay in Caesarea; Writing by Nidal al-Mughrabi and Maayan Lubell; Editing by Giles Elgood)