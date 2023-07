Alors que les forces rebelles de Wagner se dirigeaient vers le nord en direction de Moscou le 24 juin, un contingent de véhicules militaires a dévié vers l'est sur une autoroute en direction d'une base fortifiée de l'armée russe qui détient des armes nucléaires, selon des vidéos publiées en ligne et des entretiens avec des résidents locaux.

Une fois que les combattants Wagner atteignent des régions plus rurales, la piste de surveillance se perd - à environ 100 km de la base nucléaire, Voronezh-45. Reuters n'a pas pu confirmer ce qui s'est passé ensuite, et les responsables occidentaux ont répété à maintes reprises que le stock d'armes nucléaires de la Russie n'a jamais été en danger pendant le soulèvement, qui s'est terminé rapidement et mystérieusement plus tard dans la journée.

Mais dans une interview exclusive, le chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Budanov, a déclaré que les chasseurs Wagner étaient allés beaucoup plus loin. Il a déclaré qu'ils avaient atteint la base nucléaire et que leur intention était d'acquérir de petits engins nucléaires datant de l'ère soviétique afin de "faire monter les enchères" dans leur mutinerie. "Car si vous êtes prêt à vous battre jusqu'au dernier homme debout, c'est l'une des installations qui fait monter les enchères de manière significative", a déclaré M. Budanov.

La seule barrière entre les combattants de Wagner et les armes nucléaires, selon M. Budanov, était les portes de l'installation de stockage nucléaire. "Les portes de l'entrepôt étaient fermées et ils n'ont pas pu entrer dans la section technique.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer de manière indépendante si les chasseurs Wagner sont parvenus jusqu'à Voronezh-45. M. Budanov n'a pas fourni de preuves à l'appui de son affirmation et a refusé de dire quelles discussions, le cas échéant, avaient eu lieu avec les États-Unis et d'autres alliés au sujet de l'incident. Il n'a pas non plus indiqué pourquoi les combattants s'étaient retirés par la suite.

Une source proche du Kremlin ayant des liens avec l'armée a corroboré certaines parties du récit de M. Budanov. Un contingent Wagner "a réussi à pénétrer dans une zone d'intérêt particulier, ce qui a provoqué l'agitation des Américains parce que des munitions nucléaires y sont stockées", a déclaré cette personne, sans donner plus de détails.

Une source dans l'est de l'Ukraine occupée par la Russie, au courant de l'affaire, a déclaré que cela avait suscité l'inquiétude du Kremlin et donné l'impulsion nécessaire à la fin de la rébellion négociée à la hâte dans la soirée du 24 juin, sous l'égide du président bélarussien Alexandre Loukachenko.

Les responsables américains ont exprimé des doutes sur ce récit. En réponse à la question de savoir si les forces Wagner avaient atteint la base et cherché à acquérir des armes nucléaires, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Adam Hodge, a déclaré : "Nous ne sommes pas en mesure de corroborer ce rapport. À aucun moment nous n'avons eu d'indication que des armes ou des matériaux nucléaires étaient en danger.

Le Kremlin et le commandant de Wagner, Evgeny Prigozhin, n'ont pas répondu aux questions posées dans le cadre de cet article.

Matt Korda, chercheur associé principal et responsable du projet d'information sur le nucléaire à la Federation of American Scientists, a déclaré qu'il serait "virtuellement impossible pour un acteur non étatique" de violer la sécurité nucléaire russe. Wagner disposait peut-être de milliers de soldats, mais il est peu probable que l'un d'entre eux sache comment faire exploser une bombe.

"Si un acteur malveillant parvenait à mettre la main sur une arme nucléaire, il trouverait les armes stockées dans un état d'assemblage incomplet. "Pour ce faire, ils auraient besoin de la coopération d'un membre de la 12e direction, responsable de la protection de l'arsenal nucléaire russe.

M. Budanov est le premier responsable à suggérer que les combattants de Wagner étaient sur le point d'acquérir des armes nucléaires et d'aggraver une mutinerie armée qui a été largement interprétée comme le plus grand défi au pouvoir du président russe Vladimir Poutine. Les autorités américaines redoutent depuis longtemps l'éventualité cauchemardesque que des conflits en Russie conduisent à ce que des engins nucléaires tombent entre des mains malveillantes.

Les combattants de Wagner ont pris la direction de Voronej-45 après s'être détachés d'un convoi plus important d'armes lourdes qui avançait le long de l'autoroute M4, au nord de Rostov, où la rébellion a commencé. Ce petit groupe s'est dirigé vers l'est et a engagé les forces russes dans un échange de tirs dans le premier village qu'il a atteint, selon des habitants et des messages sur les réseaux sociaux. Mais il semble qu'il ait ensuite passé sans encombre sur 90 km, y compris en traversant le centre d'une ville qui abrite une base militaire.

Reuters a suivi la progression du groupe jusqu'à la ville de Talovaya, à environ 100 km de la base, qui date de l'ère soviétique. Il s'agit de l'une des 12 "installations de stockage d'armes nucléaires de niveau national" de la Russie, selon un rapport établi par des scientifiques de l'ONU. À Talovaya, les forces russes ont attaqué la colonne, selon des habitants qui ont parlé à Reuters. Un hélicoptère russe a été abattu, tuant les deux membres de l'équipage.

Reuters a interrogé M. Budanov dans son bureau de Kiev, qui a été la cible de frappes russes pas plus tard qu'en mai. Vêtu d'un treillis militaire et portant un pistolet noir à la ceinture, M. Budanov s'est exprimé devant un tableau représentant un hibou, symbole du bureau d'espionnage ukrainien, serrant une chauve-souris, symbole de l'agence de renseignement militaire russe. Il a expliqué que Voronezh-45 abritait de petits engins nucléaires pouvant être transportés dans un sac à dos. "C'était l'un des principaux lieux de stockage de ces sacs à dos", a-t-il déclaré, sans fournir de preuves à l'appui de cette affirmation. Reuters n'a pas été en mesure de déterminer si les charges nucléaires de la taille d'un sac à dos, mentionnées par Budanov, sont conservées à Voronezh-45.

Ces petites bombes nucléaires - suffisamment légères pour être portées par une seule personne - sont des reliques de la guerre froide. Les troupes américaines se sont entraînées à sauter en parachute avec des armes nucléaires attachées à leur corps et les troupes soviétiques se sont entraînées à les déployer à pied derrière les lignes ennemies. Mais au début des années 1990, les deux pays ont accepté de les retirer de leurs arsenaux à mesure que les tensions s'apaisaient, ce qu'ils ont fait, même si la Russie en a gardé quelques-unes pour miner les ports, a déclaré Hans Kristensen, qui dirige le projet d'information sur le nucléaire à la Federation of American Scientists, dont le siège est à Washington.

Plusieurs anciens responsables américains de la non-prolifération nucléaire ont souligné qu'il était difficile de savoir avec certitude si les Russes avaient tenu leur promesse de détruire leurs armes nucléaires de type "sac à dos". "Je ne crois pas que les Russes les possèdent encore, mais je ne parierais pas ma vie là-dessus", a déclaré David Jonas, ancien conseiller général de l'Administration nationale de la sécurité nucléaire des États-Unis, qui suit les armes atomiques et les matières radioactives dans le monde entier.

Amy Woolf, spécialiste des armes nucléaires auprès des législateurs américains à la Bibliothèque du Congrès de 1988 à 2022, a émis des doutes quant à la puissance de ces armes si elles existent encore. "Il est possible qu'il y ait encore de vieilles armes stockées quelque part", a-t-elle déclaré. "Mais sont-elles opérationnelles ? Il est presque certain que non.

M. Jonas, qui a conseillé de hauts responsables du Pentagone en matière de non-prolifération, a abondé dans ce sens, soulignant que ces armes portables doivent être entretenues et mises à jour, et qu'elles se dégradent avec le temps. Il a indiqué que la Russie avait eu du mal à entretenir ses forces conventionnelles, sans parler de son stock d'armes atomiques.

UNE CHUTE

Wagner a été fondée par Prigozhin et Dmitry Utkin, un ancien officier des forces spéciales du service de renseignement militaire russe GRU. Considérée comme une armée privée, Wagner a permis à la Russie de participer à des guerres dans des pays tels que la Syrie, la Libye et le Mali en toute impunité. Les autorités américaines affirment également que l'entreprise de Prigozhin a exploité une usine à trolls sur les réseaux sociaux qui a interféré avec l'élection présidentielle américaine de 2016. Ces derniers jours, M. Poutine a confirmé que l'État russe avait financé Wagner. La télévision d'État a indiqué que les activités de Prigozhin avaient reçu plus de 1 700 milliards de roubles (19 milliards de dollars) du budget russe.

Prigozhin a tiré la première salve de sa mutinerie le 23 juin en accusant l'armée russe d'avoir lancé un tir de missile sur un camp de Wagner dans l'est de l'Ukraine occupé par la Russie. La Russie a nié toute opération de ce type.

Au moins une demi-douzaine de sources à l'intérieur et à l'extérieur de la Russie affirment que le conflit couvait depuis un certain temps et que l'argent et les tensions entre clans rivaux en constituaient le cœur. Pendant des mois, M. Prigozhin a ouvertement insulté les plus hauts responsables militaires de M. Poutine, qualifiant le ministre de la défense, Sergei Shoigu, et le chef de l'état-major général, Valery Gerasimov, de corrompus et d'incompétents, et les rendant responsables des revers de la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Ces insultes sont restées longtemps sans réponse en public. Puis Shoigu a riposté. Le 10 juin, il a ordonné aux combattants de Wagner de signer des contrats avec son ministère, acceptant de faire partie de l'armée régulière avant la fin du mois. Prigozhin a refusé. Le 13 juin, Poutine s'est publiquement rangé du côté de Shoigu. L'État s'apprêtait à réduire le financement de Wagner, ce qui, d'après des sources russes et étrangères, a été l'élément déclencheur de la mutinerie.

Aux premières heures du 24 juin, les forces de Wagner sont arrivées dans la ville méridionale de Rostov, un centre de commandement important pour les opérations de la Russie en Ukraine. Wagner a pris la direction de la base et, quelques heures plus tard, des vidéos ont été diffusées montrant Prigozhin en train de discuter avec des commandants russes. À peu près au même moment, d'autres contingents des forces Wagner se sont dirigés vers le nord, en direction de Moscou, le long de l'autoroute M-4.

Les combattants de Wagner n'ont rencontré que peu de résistance.

Certaines unités russes qui se trouvaient sur leur chemin ou qui avaient reçu l'ordre de les intercepter n'ont rien fait, selon cinq sources : une source de sécurité russe, trois personnes proches du Kremlin et une personne proche des dirigeants installés par la Russie dans l'est de l'Ukraine. La source de sécurité a déclaré que deux formations militaires russes situées dans le sud-ouest du pays avaient reçu l'ordre de résister à Wagner, mais qu'elles n'avaient pas donné suite à cet ordre.

Certaines unités russes n'ont rien fait parce qu'elles ont été prises par surprise et qu'elles étaient en infériorité numérique, ont indiqué les sources, tandis que d'autres sont restées sur place parce qu'elles ont supposé, jusqu'à ce que Poutine passe à la télévision à 10 heures, heure de Moscou, pour dénoncer Prigozhin, que Wagner agissait sur les ordres du Kremlin. Les sources ont indiqué que certains officiers hésitaient à agir contre Wagner parce qu'ils se sentaient solidaires de l'armée privée et partageaient la désillusion de Prigozhin quant à la façon dont les hauts responsables du ministère de la défense menaient la guerre.

Au point de passage de Bugayevka, entre l'Ukraine et la Russie, des images postées par une chaîne Telegram affiliée à Wagner le matin du 24 juin montraient des dizaines de soldats russes faisant la queue, sans armes. La légende indique qu'ils ont déposé leurs armes.

Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, a déclaré à Reuters que de nombreux militaires russes s'étaient rangés du côté de M. Prigozhin. "Il y a tant de commandants qui sympathisent avec Wagner et ne veulent pas suivre Poutine", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il connaissait 14 généraux russes qui soutenaient Prigozhin. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante son témoignage sur les généraux.

Une branche de la force Wagner s'est dirigée vers le nord, le long de l'autoroute M-4, en direction de Moscou. Leur itinéraire les a conduits tout près de Boguchar, une ville de garnison où une unité russe est stationnée. Trois habitants qui ont parlé à Reuters ont déclaré que les militaires n'avaient rien fait pour résister et qu'un grand nombre de personnes dans la ville, y compris des militaires, avaient de la sympathie pour la force Wagner.

Une femme a déclaré à propos de Prigozhin : "Qui d'autre devrions-nous soutenir ? "Qui d'autre devrions-nous soutenir ? Au moins, il y a une personne digne qui n'a pas eu peur". Une autre habitante a également déclaré que Wagner bénéficiait d'un large soutien dans la ville et que de nombreux combattants de Wagner étaient originaires de Boguchar. "Ce sont tous des amis", a-t-elle déclaré.

UN DÉTOUR PAR LE NUCLÉAIRE

Alors que la colonne principale de Wagner avançait vers le nord en direction de Moscou, un groupe de véhicules militaires et quelques camionnettes et fourgonnettes civiles ont bifurqué vers l'est. L'instant est capturé sur une vidéo postée sur un site d'information de la région de Voronezh. Reuters a géolocalisé la vidéo à un carrefour près de la ville de Pavlovsk. Le contingent séparatiste a traversé des villages et emprunté une route qui traversait des parcelles de forêt et des terres agricoles plates, en contournant des vallées creusées par des affluents du Don.

Une vidéo publiée sur un babillard électronique local montre un champ dans la lumière de l'aube près du village d'Elizavetovka, le 24 juin. Au loin, on entend une explosion et des coups de feu, et une voix masculine crie, paniquée : "La guerre a-t-elle commencé ?

Puis une nouvelle salve d'armes automatiques, plus proche cette fois.

Reuters s'est entretenu avec le voisin de l'homme, qui a déclaré que l'armée russe avait attaqué la force Wagner. À 8 h 24, Anna Sandrakova, une utilisatrice du même forum en ligne, a écrit : "Des obus volent, des hélicoptères volent à basse altitude, nous entendons des explosions, des tirs d'armes automatiques. Maxim Yantsov, chef du gouvernement local du district de Pavlovsk, a écrit sur sa chaîne Telegram que 19 maisons avaient été endommagées par les tirs autour d'Elizavetovka.

Quelques heures plus tard, le convoi a traversé un autre village, Vorontsovka, toujours en direction de l'installation nucléaire. Deux vidéos postées sur Telegram montrent plus d'une douzaine de véhicules, dont des véhicules blindés de transport de troupes, des chars et des camions équipés de mitrailleuses ou transportant de l'artillerie.

Le convoi a ensuite atteint Buturlinovka, d'après des messages publiés sur le panneau d'affichage en ligne de la ville et une vidéo que Reuters a identifiée comme ayant été enregistrée dans la ville. Buturlinovka, encore plus proche de l'installation nucléaire, abrite une base aérienne militaire.

Samedi soir, des utilisateurs d'un forum en ligne VKontakte ont commencé à signaler la présence d'une colonne militaire dans la ville de Talovaya, à 110 km de la base militaire. Une vidéo partagée par un habitant avec Reuters montre une colonne de véhicules militaires se déplaçant à la périphérie de la ville. Une deuxième vidéo, fournie par un autre habitant, montre au moins 75 véhicules dans un convoi à la périphérie de la ville, dont 5 véhicules blindés de transport de troupes, deux ambulances et un canon d'artillerie remorqué par un camion. Un troisième habitant a déclaré que la population locale offrait de la nourriture et de l'eau aux troupes de Wagner. La situation était calme, dit-il, jusqu'à ce qu'un hélicoptère russe tire sur la colonne. Celle-ci a riposté et l'hélicoptère est tombé au sol, suivi d'explosions et d'un nuage de fumée.

Les médias d'État russes ont ensuite diffusé une vidéo d'une croix de bois érigée sur le site du district de Talovaya où l'hélicoptère, un avion d'attaque Ka-52, s'est écrasé. Le gouverneur de la région de Pskov, Mikhail Vedernikov, a déclaré que les deux membres d'équipage tués étaient stationnés sur une base militaire de sa région, dans le nord-ouest de la Russie. "Fidèles à leur serment, ils ont tout fait pour protéger notre pays", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur sa chaîne Telegram.

Reuters n'a pas pu déterminer ce que la colonne a fait ensuite. Un habitant de Talovaya a déclaré qu'à sa connaissance, elle ne s'était pas déplacée plus loin et que le lendemain, après l'annonce de la trêve, elle avait fait demi-tour et était revenue sur ses pas.

Budanov a déclaré dans son interview qu'un nombre indéterminé de combattants ont effectivement poursuivi leur route vers Voronezh-45 avec l'intention de s'emparer d'armes nucléaires portables datant de l'ère soviétique et stockées dans l'installation.

L'installation nucléaire de Voronezh-45 est gérée et surveillée par l'unité militaire n° 14254, qui fait partie de la 12e direction principale du ministère de la défense, chargée de protéger l'arsenal d'armes nucléaires de la Russie, selon le site web du ministère de la défense russe et les documents accessibles au public. Ce qui y est stocké est un secret bien gardé. La Russie ne reconnaît pas publiquement qu'elle y conserve des armes nucléaires ; cette information a été révélée par des rapports de scientifiques étrangers.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer si les charges nucléaires de la taille d'un sac à dos évoquées par M. Budanov sont conservées dans cette installation. Mais il existe des preuves que de tels dispositifs ont été mis au point par l'Union soviétique. Lors d'un témoignage devant le Congrès américain en 1997, Alexei Yablokov, ancien conseiller scientifique du président russe, a déclaré que les scientifiques soviétiques avaient créé dans les années 1970 des munitions nucléaires de la taille d'une valise à l'usage des agents secrets.

M. Kristensen, le chercheur de la Fédération des scientifiques américains qui a affirmé que la Russie et les États-Unis s'étaient débarrassés de milliers d'armes nucléaires de la taille d'une valise dans les années 1990, a déclaré qu'il doutait que des armes nucléaires de la taille d'une valise soient encore stockées à Voronej-45. Il a déclaré qu'il pensait - sans en être certain - que d'autres armes nucléaires étaient stockées à Voronezh-45, dont les images satellite montrent qu'il est bien entretenu.

Étant donné le contrôle exercé par la 12e direction principale sur l'installation, le déplacement des armes prendrait du temps et serait probablement détecté par les satellites américains, a-t-il ajouté.

Plus au nord, il est prouvé que l'armée russe a pris des mesures drastiques pour bloquer une autre voie d'accès potentielle à Voronezh-45. La route E-38 bifurque de l'autoroute M-4 au niveau d'une localité appelée Rogachevka. Cette route mène également à Voronezh-45. Dans la soirée du 24 juin, des habitants de la région ont signalé avoir entendu des explosions. Une vidéo postée sur une chaîne Telegram montre le bruit d'un avion suivi d'une explosion. Un automobiliste circulant sur la E-38 a posté une vidéo montrant la route couverte de débris près d'un pont enjambant la rivière Bityug. Un profond cratère s'est formé sur l'une des voies de circulation.

UN ACCORD EST CONCLU

Dans la soirée du 24 juin, les médias d'État biélorusses ont fait une annonce inattendue. Le président du pays, Alexsandr Lukashenko, avait négocié l'accord de Prigozhin pour arrêter l'avancée de ses forces. Dans un message audio, M. Prigozhin a déclaré que ses forces s'étaient approchées à 125 miles de Moscou et qu'elles faisaient "demi-tour" pour retourner dans leurs camps d'entraînement. L'accord prévoit que la Russie ne poursuivra pas les rebelles et que les combattants de Wagner se retireront en Biélorussie ou rejoindront l'armée régulière russe.

Selon une source de renseignement européenne, Prigozhin a été persuadé d'abandonner sa révolte après s'être rendu compte qu'il ne bénéficiait pas d'un soutien suffisant de la part de l'armée.

Le lieu où se trouve Prigozhin et ses projets futurs ne sont pas clairs.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi que M. Poutine s'était entretenu avec le leader de Wagner le 29 juin et qu'il lui avait "fait part de son évaluation des événements" du 24 juin.

Selon les données de suivi des vols, l'un des jets privés de M. Prigozhin a effectué plusieurs voyages entre le Belarus et la Russie dans les jours qui ont suivi la rébellion.

Lorsque le président biélorusse Lukashenko a reçu un groupe de journalistes à Minsk le 6 juillet, il a déclaré que les chasseurs de Wagner n'étaient pas encore arrivés à leur nouvelle base biélorusse. "Quant à Yevgeny Prigozhin, il est à Saint-Pétersbourg. Ou peut-être s'est-il envolé ce matin pour Moscou. Ou peut-être est-il ailleurs. Mais il n'est pas au Belarus", a déclaré M. Loukachenko.

