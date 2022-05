Les commandes d'exportation de Taïwan chutent pour la première fois en deux ans, en raison des blocages en Chine et de la faiblesse du marché mondial.

Les commandes à l'exportation ont chuté de manière inattendue de 5,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 51,9 milliards de dollars le mois dernier, selon les données du ministère des Affaires économiques vendredi.

Cette baisse est la première en plus de deux ans, depuis que la pandémie de COVID-19 a commencé à balayer le monde en 2020, et a bouleversé les prévisions des analystes qui tablaient sur une croissance de 8,3 %.

Les commandes de produits de télécommunications ont chuté de 21,5% sur un an en raison des mesures gouvernementales visant à contrôler la propagation du COVID-19 en Chine, a indiqué le ministère.

Les commandes de produits électroniques ont légèrement augmenté de 4,3 %, les mesures de verrouillage de la Chine "aggravant le déséquilibre entre l'offre et la demande", a indiqué le ministère.

La croissance des deux dernières années environ avait été soutenue par une demande technologique en plein essor, alimentée par la tendance à travailler et à étudier à domicile pendant la pandémie de COVID, ainsi que par une pénurie mondiale de semi-conducteurs qui a rempli les carnets de commandes des fabricants de puces taïwanais.

Le ministère a déclaré qu'il s'attendait à ce que les commandes à l'exportation en mai se situent dans une fourchette de baisse de 1,1% et d'expansion de 1,7% par rapport à l'année précédente.

En mars, les commandes à l'exportation ont augmenté de 16,8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 62,69 milliards de dollars, le chiffre le plus élevé jamais enregistré pour ce mois.

En avril, les commandes de la Chine ont chuté de 16,9 %, par rapport à une augmentation de 9,1 % le mois précédent, tandis que les commandes des États-Unis en avril ont diminué de 0,2 % par rapport à l'année précédente, par rapport à la croissance de 18,9 % enregistrée en mars.

Les commandes en provenance d'Europe se sont contractées de 17%, par rapport à une croissance de 20,1% en mars, tandis que celles en provenance du Japon ont chuté de 11,3%.

Des dizaines de villes chinoises ont été soumises à des fermetures totales ou partielles du COVID en avril et mai, réduisant la demande et paralysant les chaînes d'approvisionnement. Shanghai commence tout juste à assouplir les restrictions et les analystes préviennent que la stabilisation des conditions pourrait prendre des semaines, voire des mois.

Environ la moitié des entreprises taïwanaises qui avaient précédemment suspendu leurs activités en Chine en raison des mesures de contrôle COVID-19 ont repris leur production à mesure que les restrictions s'assouplissent, a déclaré jeudi le ministre de l'économie de l'île.

Les entreprises taïwanaises telles que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) sont des fournisseurs majeurs d'Apple Inc, de Qualcomm Inc et d'autres entreprises technologiques mondiales.