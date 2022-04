Les commandes d'ingénierie allemandes augmentent avant la guerre en Ukraine, les perspectives sont incertaines

Les commandes en février ont augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente, selon la VDMA, les contrats nationaux ayant augmenté de 13 % et ceux provenant de l'étranger de 9 %.

"Compte tenu des conséquences incertaines de la guerre en Ukraine et de l'agressivité croissante de la Russie, ce chiffre mensuel a peu de signification pour l'avenir", a déclaré Ralph Wiechers, économiste en chef de la VDMA.

"Nous ne verrons qu'au cours de l'année à quel point les affaires dans la construction de machines et d'installations seront affectées par la guerre et les pénuries de matériel et de personnel en cours", a-t-il ajouté.

février CHANGEMENT

total +11% par rapport à l'année précédente

dont allemand +13% a/a

étranger +9% a/a

Décembre-février

total +17% a/a

dont allemand +16% a/a

étranger +17% a/a