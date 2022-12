Les commandes de biens d'équipement de base aux États-Unis augmentent modestement en novembre

Les commandes de biens d'équipement hors défense, à l'exclusion des aéronefs, un indicateur très surveillé des plans de dépenses des entreprises, ont augmenté de 0,2 % le mois dernier, a indiqué vendredi le département du Commerce. Ces commandes de biens d'équipement de base ont augmenté de 0,3 % en octobre.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les commandes de biens d'équipement de base seraient inchangées. Les biens d'équipement de base ont augmenté de 8,8 % sur une base annuelle en novembre.

Ces données ne sont pas corrigées de l'inflation. Le ralentissement de la hausse des prix, un dollar fort et un déplacement des dépenses des biens vers les services ont probablement contribué à la modération des commandes de biens d'équipement de base. Cela nuit à l'industrie manufacturière, qui représente 11,3 % de l'économie.

Les commandes de machines, d'ordinateurs et de produits électroniques ainsi que d'équipements, d'appareils et de composants électriques ont augmenté. Mais les commandes de métaux de première fusion ont glissé.

Les expéditions de biens d'équipement de base ont baissé de 0,1 % après avoir augmenté de 1,4 % en octobre. Les expéditions de biens d'équipement de base sont utilisées pour calculer les dépenses en équipement dans la mesure du produit intérieur brut.

Les dépenses d'équipement des entreprises ont contribué au rythme de croissance annualisé de 3,2 % de l'économie au troisième trimestre. La semaine dernière, la Réserve fédérale a augmenté son taux directeur de 50 points de base pour le porter dans une fourchette de 4,25 % à 4,50 %, soit le taux le plus élevé depuis la fin 2007. Les responsables de la banque centrale américaine s'attendent à ce que le taux augmente pour se situer entre 5,00 % et 5,25 % l'année prochaine, un niveau qui pourrait être maintenu pendant un certain temps.

Les commandes d'articles allant du grille-pain à l'avion et destinés à durer trois ans ou plus ont baissé de 2,1 % en novembre après avoir augmenté de 0,7 % en octobre.

Elles ont été alourdies par une baisse de 6,3 % des commandes de matériel de transport, qui fait suite à une hausse de 1,9 % en octobre. Les commandes de véhicules automobiles ont glissé de 0,1 %. Les commandes d'avions civils, catégorie volatile, ont plongé de 36,4 %.