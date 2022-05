Les commandes de biens d'équipement de base aux États-Unis manquent les attentes ; les livraisons augmentent

Les nouvelles commandes de biens d'équipement fabriqués aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en avril, ce qui suggère que les entreprises pourraient ralentir le rythme de leurs dépenses d'équipement alors qu'elles font face à des vents contraires croissants dus à la hausse des taux d'intérêt et au resserrement des conditions financières.

Le panorama du Département du Commerce de mercredi fait suite aux enquêtes régionales sur les usines de mai de la semaine dernière, montrant que les fabricants s'attendent à une croissance modérée des dépenses en capital au cours des six prochains mois.

La Réserve fédérale a adopté une politique monétaire agressive afin de refroidir la demande et de maîtriser l'inflation, ce qui a déclenché une vente sur le marché boursier et a fait grimper les rendements du Trésor américain et le dollar.

"La croissance des investissements en équipement des entreprises, sensible aux taux, commence à ralentir", a déclaré Michael Pearce, économiste américain senior chez Capital Economics à New York. "Cela correspond à notre opinion selon laquelle l'activité économique plie plutôt qu'elle ne rompt sous l'impact de la hausse des taux."

Les commandes de biens d'équipement hors défense, à l'exclusion des avions, un indicateur très surveillé des plans de dépenses des entreprises, ont augmenté de 0,3 % le mois dernier. Ces commandes de biens d'équipement dits de base ont progressé de 1,1 % en mars. Elles ont augmenté de 10,0 % sur une base annuelle.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,5 % des commandes de biens d'équipement de base. Les données ne sont pas ajustées en fonction de l'inflation, qui a également contribué à la hausse des commandes le mois dernier.

"Lorsque les intrants de production sont plus chers, le maintien des niveaux d'investissement existants et le remplacement du capital déprécié font qu'une entreprise dépense plus de dollars, même si l'investissement n'augmente pas vraiment la capacité", a déclaré Will Compernolle, économiste principal chez FHN Financial à New York.

Les commandes de biens d'équipement de base ont été freinées par de modestes baisses des commandes de produits métalliques ainsi que d'équipements, appareils et composants électriques. De solides augmentations ont été enregistrées dans les commandes de machines et de métaux de première fusion. Mais les commandes d'ordinateurs et de produits électroniques ont à peine augmenté.

Les livraisons de biens d'équipement de base ont augmenté de 0,8 % le mois dernier après avoir progressé de 0,2 % en mars. Les expéditions de biens d'équipement de base sont utilisées pour calculer les dépenses d'équipement dans la mesure du produit intérieur brut.

À Wall Bourse, les actions se négociaient à la hausse après les fortes pertes récentes. Le dollar a augmenté par rapport à un panier de devises et les prix de la dette du Trésor américain étaient majoritairement en hausse.

LES NUAGES S'ÉLOIGNENT

La vigueur de l'investissement des entreprises dans les biens d'équipement a contribué à maintenir une demande intérieure forte au premier trimestre, même si l'économie s'est contractée à un taux annualisé de 1,4 %, alourdie par un déficit commercial record. L'augmentation d'avril des livraisons de biens d'équipement de base suggère que les dépenses des entreprises continueront de croître, mais probablement pas au rythme de 15,3 % enregistré au dernier trimestre.

Malgré la forte croissance des expéditions, des nuages planent sur les dépenses des entreprises et le secteur manufacturier. La Fed a augmenté son taux d'intérêt directeur de 75 points de base depuis mars. La banque centrale américaine devrait augmenter le taux au jour le jour d'un demi-point de pourcentage lors de chacune de ses prochaines réunions en juin et juillet.

La politique chinoise du zéro COVID-19, qui a conduit à la fermeture du centre commercial de Shanghai, est susceptible d'enchevêtrer davantage les chaînes d'approvisionnement, entravant les dépenses d'investissement.

Une enquête de la Fed de New York a montré la semaine dernière qu'une mesure des dépenses d'investissement des entreprises de l'État de New York a chuté en mai à son plus bas niveau depuis plusieurs mois. La jauge des dépenses d'investissement futures de la Fed de Philadelphie a chuté à son plus bas niveau depuis février 2016, ce qui, selon la banque régionale, suggère "des attentes moins répandues en matière de dépenses d'investissement."

Goldman Sachs a réduit son estimation de la croissance du PIB au deuxième trimestre d'un dixième de point de pourcentage pour atteindre un taux de 2,4 % sur la base de ces données.

Certains économistes, cependant, ne croient pas que les dépenses des entreprises et le secteur manufacturier, qui représente 12 % de l'économie américaine, ralentissent, attribuant le gain modeste des commandes de biens d'équipement de base du mois dernier à des chaînes d'approvisionnement en panne.

"Bien que la faiblesse observée ne puisse être ignorée et que les efforts de la Fed pour lutter contre l'inflation vont inévitablement refroidir la demande, nous ne sommes pas convaincus qu'un ralentissement du secteur soit imminent", a déclaré Shannon Seery, économiste chez Wells Fargo à New York.

"Non seulement les fabricants ont beaucoup de commandes non exécutées pour faire tourner les usines à plein régime, même en cas de ralentissement de la demande, mais nous nous attendons également à ce que les coûts de main-d'oeuvre élevés et la disponibilité limitée des travailleurs motivent les entreprises à rechercher des technologies permettant d'économiser de la main-d'oeuvre et à soutenir la demande d'équipement."

Les commandes de biens durables, des articles allant du grille-pain à l'avion et censés durer trois ans ou plus, ont augmenté de 0,4 % après avoir progressé de 0,6 % en mars. Elles ont été soutenues par un rebond de 0,6 % des commandes de matériel de transport, qui a suivi une baisse de 0,3 % en mars.

Les commandes de véhicules à moteur ont glissé de 0,2 % après une hausse de 4,8 % en mars. Les commandes d'avions civils, catégorie volatile, ont augmenté de 4,3 % après avoir chuté de 8,1 % le mois précédent. Boeing Co a indiqué sur son site Web qu'elle avait reçu 46 commandes d'avions le mois dernier, contre 53 en mars.

Les expéditions de biens durables ont légèrement augmenté de 0,1 % le mois dernier après avoir accéléré de 1,4 % en mars. Les commandes de biens durables non exécutées ont augmenté de 0,5 %, égalant le gain de mars.