Les commandes industrielles britanniques ont chuté ce mois-ci, malgré une hausse de l'optimisme des fabricants, qui a atteint son niveau le plus élevé depuis juillet 2021, a déclaré mercredi la Confédération de l'industrie britannique (CBI).

Le solde mensuel des commandes industrielles de la CBI est tombé à -23 en avril, contre -18 en mars, en deçà des prévisions des économistes dans un sondage Reuters qui tablaient sur une légère amélioration à -16 et bien en deçà de la moyenne à long terme de l'enquête, qui est de -13.

Toutefois, l'indicateur trimestriel de l'optimisme des entreprises du CBI a fortement augmenté pour atteindre son niveau le plus élevé depuis près de trois ans, à savoir +9, contre -3 en janvier et bien au-dessus de sa moyenne à long terme de -7.

"Les conditions dans lesquelles évoluent les fabricants se sont améliorées, le climat s'est amélioré et les prévisions de croissance de la production ont atteint leur niveau le plus élevé depuis six mois", a déclaré Anna Leach, chef économiste adjointe du CBI.

Un marché du travail plus souple a atténué les inquiétudes concernant les pénuries de compétences, tandis que les inquiétudes concernant l'accès aux matériaux et aux composants sont les plus faibles depuis janvier 2020, a-t-elle ajouté.

Les pressions sur les prix ont cependant continué à s'intensifier, l'enquête mensuelle montrant une hausse à +27 en avril, contre +21 en mars, soit le niveau le plus élevé depuis février 2023.