Les commentaires hawkish de la BCE poussent les attentes de hausse des taux à la hausse.

Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la BCE, et François Villeroy de Galhau, chef de la banque centrale française, qui comptent parmi les voix les plus influentes du conseil des gouverneurs composé de 26 membres, ont tous deux souligné leurs craintes quant à l'inflation sous-jacente persistante et ont repoussé la fixation des taux d'intérêt par le marché.

La BCE a augmenté son taux d'intérêt directeur de 3 points de pourcentage depuis juillet et a promis un autre mouvement important en mars, mais les marchés ont commencé à douter de sa détermination au début du mois, percevant certaines de ses orientations comme vagues et non engageantes.

"Les marchés sont pricés pour la perfection", a déclaré à Bloomberg Schnabel, le chef des opérations de marché de la BCE. "Mais il y a un risque que l'inflation s'avère plus persistante que ce que les marchés financiers évaluent actuellement", a-t-elle ajouté.

Mme Schnabel, qui est considérée comme la plus influente parmi les "faucons" de la BCE favorables à des taux plus élevés, a également déclaré que la banque centrale pourrait devoir "agir plus énergiquement" si elle constatait que la réaction de l'économie à son resserrement était plus faible que par le passé.

Les marchés monétaires montrent maintenant que les investisseurs parient sur un taux maximum de la BCE d'environ 3,75 % d'ici la fin de l'été, contre des niveaux d'environ 3,4 % plus tôt ce mois-ci, alors qu'une série de commentaires faucons de la BCE ces derniers jours ont annulé les paris précédents.

M. Villeroy a ajouté sa voix à ce chœur, en déclarant que le pic des taux pourrait être aussi loin que fin septembre et que le taux de dépôt de la BCE, actuellement à 2,5 %, était susceptible de dépasser 3 %.

Il a également repoussé les prévisions du marché concernant une baisse des taux d'ici la fin de l'année, affirmant qu'une fois que les taux atteignent leur sommet, ils doivent y rester pendant un certain temps.

"Nous devons nous garder de crier victoire trop tôt", a déclaré M. Villeroy dans un discours. "Cette question (des baisses de taux) est bien sûr plus lointaine dans le futur, et certainement pas pour cette année."

LES ATTENTES DU MARCHÉ SONT TROP VOLATILES

Alors qu'une série de données économiques solides a incité les investisseurs vendredi à repenser à la hauteur des taux dans le monde, Villeroy a déclaré que les attentes du marché depuis jeudi semblaient être "excessivement volatiles".

Les deux hommes ont légèrement divergé sur les taux neutres, Villeroy affirmant que les taux de la zone euro avaient dépassé le point où leur impact sur l'économie était neutre et se trouvaient déjà en "territoire restrictif", tandis que Schnabel a déclaré que des preuves supplémentaires étaient nécessaires.

Et tandis que Villeroy a déclaré qu'il n'y avait aucun signe de retournement de l'inflation sous-jacente, Schnabel a fait valoir que même un retournement ne serait pas suffisant à lui seul pour justifier un revirement de la BCE.

L'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, qui est souvent en désaccord avec M. Schnabel, a énuméré jeudi un certain nombre de raisons pour lesquelles les mesures de la banque centrale pourraient ne pas être aussi efficaces qu'auparavant, mais il a affirmé que cela nécessitait une "ouverture d'esprit" pour les mesures futures.

Lui et son collègue Fabio Panetta, membre du conseil d'administration, ont déclaré que l'impact des nombreuses hausses de taux de la BCE jusqu'à présent n'avait pas encore été ressenti par l'économie, le second appelant à des "petits pas" à l'avenir.

La BCE a augmenté ses taux de 50 points de base ce mois-ci et a préannoncé une autre augmentation de la même ampleur pour le 16 mars.

Elle a toutefois gardé l'esprit ouvert quant aux mesures à venir, la plupart des responsables politiques prévoyant une nouvelle hausse des taux en mai.