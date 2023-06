Certains commerçants de Hong Kong commémorent discrètement le 34e anniversaire de la répression de Tiananmen, malgré le spectre d'une loi sur la sécurité nationale imposée par la Chine et les pressions exercées pour qu'ils gardent le silence sur cet épisode censuré en Chine continentale.

Hong Kong avait l'habitude de jouer un rôle de premier plan dans la commémoration de la répression exercée par les troupes chinoises en 1989 sur la place Tiananmen de Pékin et dans ses environs, dans ce qui a longtemps été considéré comme un symbole de l'ouverture relative de la ville par rapport à la Chine continentale.

Cependant, depuis le grand mouvement pro-démocratique de Hong Kong en 2019, la Chine a imposé une loi sur la sécurité nationale et la latitude de commémorer le 4 juin s'est réduite. Pékin affirme que cette loi était nécessaire pour rétablir la stabilité après les manifestations.

Aucune veillée publique de Tiananmen n'a été organisée depuis 2020, tandis que plusieurs sculptures sur les campus universitaires ont été retirées et que des livres sur les événements ont été retirés des bibliothèques publiques.

L'alliance qui organisait autrefois les veillées a été dissoute à la suite de l'arrestation de plusieurs de ses dirigeants en 2021.

Cette année, aucun groupe local n'a demandé à organiser une manifestation publique le 4 juin, et au moins quatre militants contactés par Reuters ont déclaré avoir été interrogés par la police au sujet de leurs projets.

La police a déclaré qu'elle "procédera à un déploiement opérationnel approprié en fonction de la menace pour la sécurité publique, l'ordre public et la sécurité nationale."

Interrogé sur la question, le plus haut responsable de la sécurité de Hong Kong a mis en garde lundi la population contre la violation des lois sur la sécurité nationale lors d'"occasions spéciales".

Toutefois, certains, comme Debby Chan, propriétaire d'une épicerie, ont déclaré qu'ils continueraient à distribuer des bougies "4 juin" à leurs clients, malgré la visite de policiers dans leur magasin au cours de la semaine écoulée.

"La commémoration du 4 juin ne peut être interrompue. C'est un symbole de la société civile de Hong Kong", a déclaré Mme Chan à Reuters.

Sum Wan-wah, propriétaire d'une petite librairie indépendante, a déclaré qu'il vendait encore des livres tels que "35th of May", de la dramaturge hongkongaise Candace Chong, qui raconte l'histoire d'un couple âgé confronté à l'assassinat de son fils sur la place.

"Beaucoup de livres liés au 4 juin ne sont plus publiés ou sont en rupture de stock", a déclaré M. Sum, qui a installé une exposition de livres liés à Tiananmen et de vieilles coupures de presse dans un coin de sa librairie "Have a Nice Stay".

"Tout cela nous pousse à essayer de passer du temps pour préserver les livres qui ont disparu du domaine public".

Une autre propriétaire de librairie, Leticia Wong, qui expose également des livres liés à Tiananmen et vend le script, a déclaré qu'elle avait reçu de nombreuses visites de services gouvernementaux au cours de la semaine écoulée.

"Personne n'a dit que les livres que nous vendons étaient illégaux, je suppose donc qu'ils sont légaux", a déclaré Mme Wong, qui dirige la librairie Hunter.

Le gouvernement de Hong Kong n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Derek Chu, qui dirige l'entreprise de vente en ligne "AsOne", a déclaré qu'il avait essayé d'organiser une projection de film le 4 juin dans un cinéma local, mais que celle-ci avait été annulée par le cinéma.

M. Chu s'est engagé à distribuer des bougies à la place.

"Je ne céderai pas à la peur", a-t-il déclaré à Reuters.