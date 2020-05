Les commerces pourront rouvrir à la mi-juin en Grande-Bretagne - Johnson

LONDRES, 25 mai (Reuters) - Les marchés de plein air et les concessions automobiles pourront rouvrir à partir du 1er juin en Grande-Bretagne, et tous les commerces non essentiels à compter du 15 juin, à condition de respecter les consignes sanitaires du gouvernement, a annoncé lundi Boris Johnson.

"Aujourd'hui, je veux donner au secteur de la distribution des informations sur nos intentions concernant la réouverture des magasins, afin qu'ils puissent se tenir prêts", a déclaré le Premier ministre britannique lors d'une conférence de presse.

"Ce sont des mesures prudentes mais mûrement réfléchies sur la voie de la reconstruction de notre pays", a-t-il ajouté.

Les commerces non essentiels couvrent des domaines aussi variés que les vêtements, les chaussures, les jouets, les meubles, les livres, l'électronique, les salles d'enchères ou encore les marchés couverts. (Estelle Shirbon, version française Jean-Stéphane Brosse)