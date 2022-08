Les compagnies aériennes annulent ou réacheminent des vols pendant les exercices militaires chinois près de Taïwan

La Chine a déployé des dizaines d'avions et tiré des missiles réels près de Taïwan jeudi dans le cadre de son plus grand exercice jamais réalisé dans le détroit de Taïwan, qui doit se poursuivre jusqu'à midi heure locale (0400 GMT) dimanche dans six zones encerclant une grande partie de l'île.

L'espace aérien concerné est relativement petit, mais les perturbations entravent les déplacements entre l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Nord-Est.

Korean Air Lines Co Ltd a déclaré qu'elle avait annulé ses vols entre Séoul et Taipei vendredi et samedi, et qu'elle retarderait un vol dimanche en raison des exercices.

Singapore Airlines Ltd a déclaré qu'elle avait annulé ses vols de vendredi entre Singapour et Taipei en raison de "l'évolution des restrictions de l'espace aérien" et qu'elle continuerait à surveiller la situation au cas où d'autres ajustements seraient nécessaires.

Les compagnies japonaises ANA Holdings Inc et Japan Airlines Co Ltd continuent d'assurer normalement leurs vols vers Taipei, ont déclaré leurs porte-parole, mais elles évitent l'espace aérien concerné sur ces vols, ainsi que sur les liaisons vers Hong Kong et l'Asie du Sud-Est.

La compagnie Cathay Pacific Airways Ltd de Hong Kong a déclaré jeudi que ses vols évitaient les zones désignées de l'espace aérien autour de Taïwan, une mesure qui pourrait entraîner une augmentation du temps de vol pour certains vols.

Le service de suivi des vols FlightRadar24 a montré que les transporteurs taïwanais China Airlines Ltd et EVA Airways Corp assuraient toujours des vols à destination et en provenance de l'île vendredi matin, tout comme Philippine Airlines et les transporteurs de fret FedEx Corp et United Parcel Service Inc, mais en évitant les zones affectées par les exercices militaires.

Emirates devait encore assurer des vols vers Taipei vendredi, selon son site Internet.

Taïwan, avec la Chine continentale et Hong Kong, est l'un des rares endroits au monde qui exige encore une quarantaine pour les arrivées en raison du COVID-19, ce qui a entraîné une réduction de la demande de voyages vers l'île, ce qui signifie qu'il y a beaucoup moins de vols qu'avant la pandémie.

OPSGROUP, une coopérative de l'industrie aéronautique qui partage des informations sur les risques de vol, a déclaré que les exercices militaires chinois affecteraient les principales routes entre l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Nord-Est, entraînant des réacheminements qui pourraient prendre plus de temps et consommer plus de carburant.

L'espace aérien concerné n'a toutefois qu'un impact mineur sur l'industrie mondiale de l'aviation par rapport à la décision de la plupart des compagnies aériennes d'éviter le survol d'autres endroits comme la Russie, l'Ukraine, l'Afghanistan, la Corée du Nord, l'Irak et la Syrie.

L'évitement de l'espace aérien russe, par exemple, a entraîné une augmentation de près de quatre heures des temps de vol entre la Finlande et le Japon.

Taïwan a déclaré mercredi qu'elle négociait avec ses voisins, le Japon et les Philippines, pour trouver des routes aériennes alternatives, a rapporté l'agence officielle Central News Agency (CNA).