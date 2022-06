Les compagnies aériennes annulent près de 700 vols aux États-Unis en raison de la crise du travail.

Le nombre total d'annulations de vols à l'intérieur, à destination ou en provenance des États-Unis à 6h07 ET était de 669, selon le site Web de suivi des vols Flightaware.com https://uk.flightaware.com/live/cancelled/today. Près de 860 vols ont été annulés dimanche.

Delta Air Lines, United Airlines Holdings Inc et Republic Airlines Inc ont enregistré plus de 100 annulations chacune, tandis qu'American Airlines Group Inc a annulé 51 vols au début de la journée de lundi.

Les compagnies n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

En Europe, les récents embouteillages dans les aéroports ont été attribués à une pénurie d'employés, car de nombreux travailleurs, qui ont été licenciés pendant la pandémie, désertent le travail dans les aéroports pour des pratiques de travail flexibles et d'autres occupations.

Même le régulateur américain, la Federal Aviation Administration (FAA), est confronté à une pénurie de personnel.

La semaine dernière, la FAA a accordé à United l'autorisation de réduire temporairement ses vols vers Newark après que le transporteur basé à Chicago ait demandé une dérogation, invoquant la construction de l'aéroport et les effectifs du contrôle aérien.

Airlines for America, un groupe commercial, a déclaré vendredi que la FAA doit assurer un personnel de contrôle du trafic aérien adéquat pour éviter de nouvelles perturbations des voyages en été.