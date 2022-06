Les compagnies aériennes critiquent les gouvernements pour leur réponse désordonnée à la pandémie.

"Le coût de la mauvaise gestion du gouvernement a été considérable. Elle a dévasté les économies, perturbé les chaînes d'approvisionnement et détruit des emplois", a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'Association internationale du transport aérien, lors d'un sommet du secteur.

Les compagnies aériennes ont elles-mêmes été critiquées par les gouvernements et les groupes de consommateurs pour les perturbations qu'elles ont causées alors que la demande de voyages reprend plus rapidement que prévu, mais l'industrie aérienne voit un fil conducteur dans les réponses non coordonnées des gouvernements à la crise.

"Il y avait un seul virus, mais chaque gouvernement a inventé sa propre méthodologie", a déclaré M. Walsh lors de la réunion annuelle de l'industrie. "Comment peut-on avoir confiance dans une réponse aussi désordonnée, non coordonnée et irréfléchie de la part des gouvernements ?"

S'adressant à plus de 100 patrons de compagnies aériennes réunis au Qatar, M. Walsh a cité des recherches montrant que la fermeture des frontières avait à peine arrêté la propagation de la pandémie tout en stoppant pratiquement les voyages internationaux et en paralysant les économies.

"La fermeture des frontières n'est pas la bonne réponse à une pandémie", a déclaré M. Walsh.

Les gouvernements du monde entier ont prêté plus de 200 milliards de dollars d'aide aux compagnies aériennes pour freiner les faillites pendant la pandémie, selon le cabinet de conseil en aviation Ishka, basé au Royaume-Uni.

Les compagnies aériennes s'attendaient à réduire leurs pertes en 2022 et pourraient réaliser des bénéfices l'année prochaine, à mesure que le transport aérien se rétablit, a déclaré l'IATA.

M. Walsh a déclaré que les politiques confuses des gouvernements avaient également aggravé les perturbations observées notamment en Europe au moment de la reprise des vols.

La Grande-Bretagne a critiqué les compagnies aériennes pour les retards et a demandé à l'industrie de ne pas surréserver les vols qu'elle ne peut pas assurer.

MAUVAISE HABITUDE

Les récents retards ont été largement imputés à la pénurie de main-d'œuvre, un nombre croissant de personnes désertant les emplois mal payés dans les aéroports pour des pratiques de travail flexibles qui ont prospéré pendant la pandémie.

Le directeur de la compagnie aérienne hôte Qatar Airways a émis des doutes sur l'évolution des tendances en matière de main-d'œuvre.

"Les gens ont pris la mauvaise habitude de travailler à domicile", a déclaré le directeur général Akbar Al Baker lors d'une conférence de presse.

"Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin d'aller dans un secteur qui a vraiment besoin de personnes pratiques", a-t-il déclaré, ajoutant que les pénuries de personnel dans les aéroports pourraient limiter la croissance post-crise des compagnies aériennes.

Les compagnies aériennes et les aéroports s'affrontent fréquemment lors des grands rassemblements du secteur, avec des intérêts gouvernementaux et des emplois en jeu.

M. Walsh, qui s'est forgé une réputation de bagarreur dans les affrontements avec les syndicats et les gouvernements lorsqu'il était à la tête de British Airways, a rallié des PDG sous pression en s'attaquant à la pratique consistant à augmenter les redevances aéroportuaires pour récupérer les revenus perdus pendant la crise.

"Essayez cela dans une entreprise compétitive. 'Cher client, nous vous faisons payer votre café deux fois plus cher aujourd'hui parce que vous n'avez pas pu en acheter un hier'. Qui accepterait cela ?" a-t-il déclaré.

Les aéroports ont déclaré être injustement critiqués par les compagnies aériennes et ont appelé ces dernières à se concentrer sur la résolution de leurs propres problèmes.