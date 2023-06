Les compagnies aériennes mondiales ont appelé mardi à une large coopération pour atteindre des objectifs d'émission "très stricts" et se sont engagées à publier des objectifs climatiques provisoires l'année prochaine, alors que l'industrie vise un objectif de zéro net d'ici 2050.

L'aviation, qui produit environ 2 % des émissions mondiales, est considérée comme l'un des secteurs les plus difficiles à décarboniser et l'Association internationale du transport aérien (IATA), qui regroupe 300 compagnies aériennes et représente environ 80 % du trafic mondial, a déclaré que les gouvernements, les fabricants d'avions et les régulateurs devaient tous apporter leur aide.

"Nous sommes totalement déterminés à atteindre nos objectifs de zéro émission nette en 2050", a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'IATA, à l'issue d'un sommet de trois jours à Istanbul.

"Tout le monde va devoir jouer son rôle", a déclaré M. Walsh lors d'une conférence de presse, énumérant des acteurs allant des gouvernements aux fabricants d'avions et aux aéroports qui devront "relever la barre pour travailler avec nous afin de s'assurer que nous pouvons atteindre ce qui est un objectif critique absolu."

La réunion annuelle de l'IATA a également apporté des preuves flagrantes de la reprise de la consommation, de nombreuses compagnies aériennes ayant manifesté leur intérêt pour la commande de nouveaux avions afin de verrouiller les rares créneaux de production et de répondre à une demande plus forte que prévu avec des flottes modernes.

Les groupes de défense de l'environnement estiment qu'une croissance aussi rapide est en contradiction avec les engagements pris par l'industrie en matière d'émissions, mais les fournisseurs affirment que les avions de ligne les plus récents constituent le point de départ le plus efficace pour tirer parti des nouveaux carburants alternatifs.

NOUS SOMMES SÉRIEUX

La pression s'accroît sur le secteur de l'aviation pour qu'il limite ses émissions de carbone en raison de la faiblesse de l'offre de carburant aviation durable, qui ne représente actuellement que 0,1 % de la consommation des compagnies aériennes.

Les compagnies aériennes comptent sur ce carburant pour atteindre 62 % de leur objectif de réduction des émissions, alors qu'il est actuellement deux à quatre fois plus cher que le kérosène.

Mais elles s'opposent aux mandats de type européen et réclament des incitations à la production comme celles introduites par les États-Unis.

"Il est difficile de prendre au sérieux les objectifs environnementaux de l'IATA alors qu'elle a toujours critiqué les politiques qui favorisent les technologies propres, comme le mandat SAF de l'UE", a déclaré Jo Dardenne, de l'association environnementale Transport and Environment.

Tim Clark, président de la compagnie Emirates de Dubaï, qui a récemment annoncé la création d'un fonds de développement durable de l'aviation doté de 200 millions de dollars, a insisté sur le fait que l'industrie prenait ses engagements au sérieux.

"Nous sommes sérieux, nous investissons de l'argent. Nous ne sommes pas des technologues. Nous exploiterons notre flotte le mieux possible, de la manière la plus efficace possible", a-t-il déclaré à la presse.

Mais M. Clark, dont la compagnie aérienne accueillera la prochaine réunion de l'IATA à Dubaï en juin prochain, a mis en garde les autres transporteurs contre toute complaisance.

Nous devons faire autre chose que de nous plaindre et de dire "ce n'est pas juste, nous ne pouvons faire que ce que nous faisons"", a déclaré M. Clark.

M. Walsh a déclaré que les compagnies aériennes n'avaient pas peur d'affronter le fait que leur part d'émissions totales augmentera à mesure que d'autres industries ayant moins d'obstacles technologiques se décarboniseront.

"Il ne s'agit pas de se plaindre. Il ne suffit pas que les autres se joignent à nous et disent oui, nous sommes d'accord. Ils doivent nous rejoindre et dire oui, nous sommes d'accord et voici ce que nous allons faire".

Mais M. Walsh a laissé entendre que les compagnies aériennes avaient besoin de plus de temps pour parvenir à un consensus sur les objectifs intermédiaires, après que leur engagement en matière d'émissions en 2021 a été assombri par des désaccords considérés comme un écho des discussions plus larges sur le climat.

"Les différentes parties du monde évoluent à des rythmes différents et pour nous, qui représentons les compagnies aériennes mondiales, nous devons tenir compte de tout cela.

Un point sur lequel les compagnies aériennes se sont accordées est la frustration liée aux retards des avions, qui ont disrupté leurs programmes, les PDG demandant à l'IATA de faire pression sur les fabricants d'avions.

En pratique, a déclaré à Reuters une source haut placée de l'industrie aéronautique, les compagnies aériennes ayant les plus gros carnets de commandes et le plus de poids seraient en mesure de conclure les meilleurs accords et de raccourcir les temps d'attente supplémentaires.