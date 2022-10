Les compagnies aériennes européennes estiment que les voyages résistent pour l'instant à la pression des consommateurs

La compagnie australienne Qantas Airways Ltd a également déclaré jeudi qu'elle constatait que les consommateurs étaient prêts à payer des tarifs plus élevés malgré la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt.

Les actions d'IAG ont bondi de 10 % après une annonce imprévue, jeudi, d'un bénéfice meilleur que prévu pour son trimestre d'été et de perspectives confiantes. Pendant ce temps, Ryanair a déclaré que ses réservations pour les vacances de mi-saison et de Noël dans l'hémisphère nord sont supérieures aux niveaux d'avant le programme COVID et qu'elle prévoit une hausse des tarifs moyens plus importante que prévu jusqu'à la fin du mois de mars.

En Europe, la plupart des actions des compagnies aériennes ont plongé au cours des six derniers mois, certaines jusqu'à 50 %, en raison des craintes que la hausse des factures des ménages ne freine l'appétit pour les voyages.

Mais les compagnies aériennes ont réinjecté de l'optimisme dans le marché jeudi.

IAG, qui possède également les compagnies Aer Lingus, Iberia et Vueling, a déclaré que les réservations à terme restent aux niveaux prévus pour cette période de l'année "sans indication de faiblesse".

DES RAISONS D'ÊTRE OPTIMISTE

Johan Lundgren, directeur général d'easyJet, qui avait déjà publié des prévisions pour ses résultats annuels, s'est montré plus prudent, déclarant qu'il y avait "de l'incertitude", mais l'opérateur à bas prix a également déclaré qu'il y avait des raisons d'être optimiste.

"Malgré les difficultés que rencontrent les ménages, nous savons toujours que les vacances et les voyages sont en tête de liste lorsque les gens peuvent hiérarchiser ce qu'ils veulent faire de leur revenu disponible", a-t-il déclaré aux journalistes.

Pour les vacances scolaires britanniques d'octobre et la semaine de Noël, easyJet a déclaré que les ventes de billets ont dépassé les niveaux pré-pandémiques et que les facteurs de charge - une mesure des sièges occupés - pour les réservations d'hiver et les prix étaient solides.

Les analystes ont noté que la force du dollar par rapport à la livre et à l'euro ces derniers temps a rendu moins cher pour les visiteurs américains de venir en Grande-Bretagne et en Europe, un coup de pouce particulier pour IAG qui a une grande exposition au marché transatlantique.

Le directeur général de Ryanair, Michael O'Leary, a déclaré que la demande semblait être soutenue par les économies constituées pendant la pandémie, mais il s'est montré prudent quant à la durée de cette situation, déclarant qu'il s'attendait à ce que le revenu disponible des clients soit affecté par la hausse des taux d'intérêt et du coût de la vie au cours de l'hiver de l'hémisphère nord.

Sophie Lund-Yates, analyste actions chez Hargreaves Lansdown, s'est fait l'écho de ces propos en déclarant que la mise à niveau de IAG était "une très bonne surprise, mais la question de savoir si la musique d'ambiance pimpante peut être maintenue est tout autre".