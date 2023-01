Les compagnies aériennes européennes vont invoquer les libertés de l'UE pour contester les interdictions de vol

Les groupes industriels craignent que l'interdiction ne crée un précédent pour des limitations plus larges à travers l'Europe sur les vols court-courriers - autrefois un symbole de la libéralisation transfrontalière et maintenant de plus en plus sous le feu des critiques.

Les aéroports et les compagnies aériennes régionales françaises et européennes élaborent une nouvelle stratégie pour contrer l'interdiction de trois lignes de vols court-courriers françaises, qui est en place pour trois ans.

Bien qu'ils affirment qu'une contestation juridique formelle est peu probable, ils prévoient d'invoquer la liberté de circulation - l'une des quatre libertés fondamentales inscrites dans le droit européen - lors des examens informels de la loi qui devraient avoir lieu deux fois par an, et de faire pression sur le gouvernement.

"Nous avons le principe établi par l'UE d'un marché ouvert et libéralisé avec la liberté de fournir des services aériens pour toute compagnie européenne entre n'importe quel point en Europe", a déclaré un haut responsable de l'industrie.

"Et c'est essentiellement pour soutenir la liberté de mouvement, des personnes et des citoyens à travers l'Europe."

L'argument de la liberté de circulation patauge dans l'un des sujets les plus sensibles de la politique européenne, mais se heurte à des obstacles considérables en raison de sa complexité, selon des sources européennes.

Les organismes industriels affirment également que l'interdiction - qui a touché beaucoup moins de routes que ne l'espéraient les groupes environnementaux - est finalement inefficace pour réduire de manière significative les émissions.

SCARA, un groupe représentant les compagnies aériennes régionales françaises qui a exercé un lobbying agressif pour atténuer l'interdiction initiale, a déclaré qu'il utiliserait également les périodes de révision pour prouver que l'interdiction n'a pas d'impact réel.

"Nous embarrasserons les gens avec les données", a déclaré le chef des compagnies aériennes mondiales, Willie Walsh, en marge de la conférence Airline Economics à Dublin.

"Si nous interdisions tous les vols de moins de 500 km en Europe... cela représenterait moins de 4 % du CO2 en Europe, n'est-ce pas ? Je pense qu'il y a une perception que ce serait 80%. Ce n'est pas une solution", a-t-il déclaré à Reuters.

Selon l'Union des aéroports français, qui prévoit de déposer une plainte auprès du Conseil d'État français au sujet de l'interdiction, probablement d'ici la fin du mois, les liaisons qui seront interdites ne représentent que 0,23 % des émissions du transport aérien en France, 0,04 % des émissions du secteur des transports et 0,02 % des émissions du secteur du transport aérien.

LA MONTÉE EN PUISSANCE DES VERTS

Les lobbyistes verts souhaitent des restrictions plus larges et se préparent à contrer les efforts de l'industrie pour annuler l'interdiction.

Jo Dardenne, directeur de l'aviation au groupe de campagne Transport and Environment, a reconnu que l'interdiction était limitée pour le moment, mais a déclaré qu'il s'agissait d'un signal important pour les pays désireux de réduire les émissions de l'aviation.

"Il s'agit de montrer que... vous avez le droit de plafonner réellement les émissions de votre secteur de l'aviation", a-t-elle déclaré.

Déçus par le manque d'ambition des règles actuelles, les militants ont déclaré qu'ils espéraient revenir à la proposition initiale d'interdire les vols sur les routes dont le temps de trajet est inférieur à 6 heures.

"C'est hypocrite. Ils ont fait en sorte que l'interdiction n'ait aucun impact... ils ont fait une forte pression pour réduire l'ambition", a déclaré Sarah Fayolle, chargée de campagne sur les transports pour Greenpeace en France.

L'industrie du transport aérien s'attend à ce que l'UE la soutienne dans la réalisation de ses objectifs visant à limiter la portée de l'interdiction. "L'Europe a certainement reconnu que la loi française ne pouvait être appliquée que de manière limitée [...]. C'est donc une bonne chose", a déclaré Jean-Francois Dominiak, chef de la SCARA.

Fit for 55, un ensemble de règles européennes visant à lutter contre le changement climatique et à introduire des réformes, entrera en vigueur dans l'ensemble du bloc au cours des deux ou trois prochaines années et devrait avoir un impact environnemental plus important, selon les responsables européens.

Mais pour l'instant, l'UE s'en tiendra à son approbation, a déclaré à Reuters Henrik Hololei, directeur général de la mobilité et des transports à la Commission européenne, ajoutant que les "conditions" imposées par les fonctionnaires européens, comme les périodes de révision, rendent l'interdiction raisonnable.

"Nous avons trouvé un bon équilibre pour que (la France) ait pu construire, comme on dirait, une église au milieu du village."