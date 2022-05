Les compagnies aériennes nigérianes suspendent leurs projets d'immobilisation des vols locaux en raison du coût du kérosène.

Par Camillus Eboh et MacDonald Dzirutwe

ABUJA (Reuters) - Les compagnies aériennes nigérianes ont suspendu leur projet d'immobiliser tous les vols locaux en raison de la flambée du prix du kérosène quelques heures seulement avant l'entrée en vigueur de cette mesure, a déclaré dimanche l'association des opérateurs aériens.

L'Airline Operators of Nigeria a subi des pressions de la part du gouvernement, des organismes de protection des consommateurs et des clients pour mettre en veilleuse le projet de fermeture depuis qu'il a été annoncé vendredi.

Les compagnies aériennes se plaignent de devoir payer d'avance en liquide le carburant pour avion à 700 naira (1,69 $) le litre, un prix qui a plus que doublé cette année, en partie à cause de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, augmentant leurs coûts d'exploitation d'environ 95 %.

La pénurie de dollars au Nigeria et l'affaiblissement de la monnaie locale ont aggravé les malheurs du secteur, qui doit également faire face aux défis nationaux découlant d'une inflation à deux chiffres, d'une croissance lente et d'un chômage et d'une insécurité croissants.

Le ministère de l'aviation a déclaré plus tôt dimanche que les compagnies aériennes locales ont été confrontées à la dynamique défavorable du marché pétrolier mondial, mais que des efforts sont en cours pour trouver une "solution durable à la question déroutante de la disponibilité et de l'abordabilité du carburant d'aviation".

Les pénuries de carburant et les dettes élevées ont amené certains transporteurs à suspendre indéfiniment les vols locaux en 2016. Bien que le gouvernement soit intervenu avec une aide financière pour soutenir le secteur.

Le Nigeria subventionne l'essence importée pour maintenir les prix à la pompe à un niveau bas. Mais avec la hausse des prix mondiaux du pétrole, le pays a enduré la flambée des coûts afin d'éviter les grèves, surtout à l'approche des élections présidentielles de l'année prochaine.

Air Peace, le plus grand transporteur du Nigeria, avec des vols vers Dubaï et Johannesburg, a déclaré dimanche que la suspension aurait lieu avant que l'association ne change de position.

Ibom Air s'est retiré samedi de la suspension des vols en raison d'obligations envers des financiers et des fournisseurs. Elle a été suivie par Dana Air.

(1 $ = 414,69 naira)