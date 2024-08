Les craintes d'un conflit plus large au Moyen-Orient ont incité les compagnies aériennes internationales à suspendre leurs vols vers la région ou à éviter l'espace aérien affecté.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des compagnies aériennes qui ont modifié leurs services à destination et en provenance de la région :

AIR ALGERIE

La compagnie aérienne algérienne a temporairement suspendu ses vols à destination et en provenance du Liban jusqu'à nouvel ordre.

AIR INDIA

La compagnie nationale indienne a suspendu ses vols réguliers à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'à nouvel ordre.

AIR FRANCE-KLM

Air France a prolongé la suspension de ses vols entre Paris et Beyrouth jusqu'au 11 août.

Sa filiale néerlandaise KLM a annulé, dès le début du mois d'août, tous ses vols à destination et en provenance de Tel-Aviv jusqu'au 26 octobre.

DELTA AIR LINES

Le transporteur a prolongé la suspension de ses vols entre New York et Tel Aviv jusqu'au 31 août.

EASYJET

La compagnie aérienne britannique à bas prix a interrompu ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv en avril et les reprendra le 30 mars 2025, a déclaré un porte-parole.

ITA AIRWAYS

La compagnie italienne ITA Airways a prolongé la suspension de ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 10 août.

LUFTHANSA

La compagnie aérienne allemande a étendu son évitement des espaces aériens iranien et irakien et a déclaré qu'elle suspendait ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv, Téhéran, Beyrouth, Amman et de la ville irakienne d'Erbil jusqu'au 13 août.

Swiss Air Lines, une unité du groupe Lufthansa, a prolongé la suspension des vols à destination et en provenance de Tel Aviv et de Beyrouth jusqu'au 13 août, en évitant l'espace aérien au-dessus d'Israël, de l'Iran et de l'Irak jusqu'à cette date.

ROYAL JORDANIAN

La compagnie aérienne jordanienne suspendra ses vols à destination et en provenance de Beyrouth, la capitale libanaise, jusqu'au 10 août. Ces vols étaient suspendus depuis le 29 juillet.

RYANAIR

La plus grande compagnie aérienne à bas prix d'Europe a annulé ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 23 août.

SINGAPORE AIRLINES

La compagnie aérienne a cessé de survoler l'espace aérien iranien et utilise des itinéraires alternatifs.

UNITED AIRLINES

La compagnie aérienne basée à Chicago

a suspendu

ses vols vers Tel Aviv dans un avenir prévisible. United Airlines avait suspendu sa liaison quotidienne Newark, New Jersey-Tel Aviv le 31 juillet, en invoquant des raisons de sécurité.

ALERTES DANS L'ESPACE AÉRIEN LIBANAIS

La Grande-Bretagne a déconseillé aux compagnies aériennes britanniques d'entrer dans l'espace aérien libanais entre le 8 août et le 4 novembre, invoquant un "risque potentiel pour l'aviation dû à l'activité militaire".