Les compagnies de croisières vont faire appel de la décision d'un tribunal américain d'accorder une somme importante au propriétaire d'un quai de la Havane

La juge de district américaine Beth Bloom, à Miami, a décidé la semaine dernière d'accorder un total de 440 millions de dollars au plaignant, la société Havana Docks Corp, enregistrée au Delaware, à deux citoyens américains qui prétendent être des descendants des propriétaires originaux du terminal du port de croisière de La Havane.

Cette décision intervient après que Bloom ait jugé en mars que l'utilisation du port constituait un trafic de biens confisqués appartenant à Havana Docks Corp. Cette décision a constitué une étape importante pour les Cubains-Américains qui cherchent à obtenir une compensation pour les saisies de biens effectuées pendant la guerre froide.

"Le demandeur se voit accorder 109 671 180,90 $ de dommages et intérêts", indique le jugement contre Carnival, tandis que les jugements contre Norwegian, Royal Caribbean et MSC - dont le dernier a été publié mardi - ont vu le demandeur se voir accorder 109 848 747,87 $ de la part de chaque paquebot.

Dans un commentaire adressé à Reuters, Royal Caribbean a déclaré qu'elle était "en désaccord avec le jugement et qu'elle ferait appel". Carnival a également déclaré qu'il était "fortement" en désaccord et ferait appel, et qu'il avait effectué un "voyage légal".

Norwegian Cruise Line a refusé de commenter et MSC Cruises n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Havana Docks a poursuivi les compagnies de croisière en vertu de la loi Helms-Burton, qui permet aux ressortissants américains de poursuivre l'utilisation de biens saisis à Cuba après 1959.

"Il s'agit d'une décision très importante du juge Bloom. L'utilisation commerciale de biens confisqués à Cuba en violation de la loi américaine entraîne des conséquences juridiques clairement détaillées, bien connues et rendues publiques", a déclaré Roberto Martinez, avocat de Havana Docks.

"Les faits incontestés ont établi que les compagnies de croisière ont perçu plus de 1,2 milliard de dollars de revenus de leurs croisières qui ont utilisé le terminal confisqué - et n'ont rien payé à Havana Docks Corp ou au peuple cubain", a-t-il ajouté.

Ces jugements pourraient alimenter d'autres procès intentés par des exilés cubains poursuivant des revendications, qui selon une estimation s'élèvent à 2 milliards de dollars, concernant les saisies d'actifs sous le régime de feu le leader cubain Fidel Castro.