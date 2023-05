La Russie devrait augmenter ses exportations de pétrole par voie maritime à partir de ses ports occidentaux ce mois-ci pour atteindre un niveau inégalé depuis quatre ans afin de répondre à la demande asiatique de pétrole à bas prix, ont déclaré deux sources au fait des plans de chargement des ports.

L'affaiblissement des prix mondiaux signifie que le pétrole russe se négocie en dessous de 60 dollars le baril, le niveau de prix plafond imposé par les pays occidentaux, ce qui le rend plus attractif pour les acheteurs asiatiques qui ont moins de problèmes avec les banques et la mise en conformité.

Les exportations de pétrole des principaux débouchés occidentaux de la Russie, Primorsk, Ust-Luga et Novorossiisk, atteindront 2,42 millions de barils par jour (bpj) ce mois-ci, soit une légère hausse par rapport aux 2,38 millions de bpj du mois dernier, selon les calculs de Reuters basés sur les données fournies par les sources.

Les exportations de mai à partir des ports seront près de 2% plus élevées qu'en avril et les plus élevées depuis 2019, selon les données de Reuters.

Les chargements de pétrole de Primorsk et d'Ust-Luga atteindront 7,5 millions de tonnes, y compris l'Oural et le transit du Kazakhstan vendu en tant que qualité de pétrole KEBCO, contre 7,2 millions de tonnes en avril.

Les pays du G7 ont imposé un plafond de prix pour tenter de réduire les revenus de Moscou, qui est entré en vigueur le 5 décembre.

En vertu de ce plafond, les barils russes vendus à moins de 60 dollars le baril sur une base FOB, qui n'inclut pas le fret et l'assurance, dans le port de chargement, peuvent être expédiés et assurés par des compagnies occidentales, tandis que les volumes vendus au-dessus du plafond sont interdits d'accès aux services.

Outre la baisse des prix du pétrole qui facilite les échanges, il y a plus de pétrole disponible pour l'exportation car les raffineries de pétrole en Russie font l'objet d'une maintenance saisonnière en mai, ce qui réduit la demande intérieure.

On s'attend à ce que les raffineries russes augmentent leurs cadences en juin lorsqu'elles sortiront de leur période de maintenance et que les volumes de brut disponibles à l'exportation diminueront.

Pour le mois de mai, les niveaux élevés d'exportation ont fait grimper les taux de fret, ont ajouté les négociants, augmentant ainsi les coûts pour les acteurs du marché.

Les prix sur les marchés au comptant augmentent également, stimulés par l'enthousiasme des Asiatiques pour les achats.

Le coût des expéditions de pétrole ouralien des ports baltes vers l'Inde est passé de 7,5-7,6 millions de dollars il y a une semaine à 7,7-7,8 millions de dollars, selon les sources.

La semaine dernière, la décote du pétrole ouralien s'est réduite à 10-12 dollars le baril par rapport au Brent daté sur une base de livraison ex-ship (DES) dans les ports indiens, contre moins 13 dollars le baril pour les cargaisons chargées en avril, selon les trois négociants.