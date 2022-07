Les comptables britanniques sont priés de montrer comment ils empêchent la tricherie aux examens

EY, l'un des quatre grands cabinets d'experts-comptables, a dû payer 100 millions de dollars le mois dernier pour régler les accusations de la Securities and Exchange Commission des États-Unis selon lesquelles ses auditeurs ont triché aux examens d'expertise comptable et ont trompé les enquêteurs de l'agence.

Deux autres cabinets Big Four, PwC et KPMG, ont fait l'objet de mesures d'application au Canada et en Australie en février et septembre de l'année dernière respectivement.

Le Financial Reporting Council (FRC), qui réglemente les comptables en Grande-Bretagne, a déclaré qu'il était profondément préoccupé par ces événements et par l'impact potentiel sur les audits britanniques si un tel problème était identifié en Grande-Bretagne.

Sarah Rapson, directrice exécutive du FRC pour la supervision, a indiqué aux cabinets d'expertise comptable dans une lettre qu'elle avait décidé "d'approfondir et d'accélérer" les discussions sur la manière dont ils atténuent le risque de tricherie aux examens.

"Je vous demande d'exposer formellement les contrôles préventifs et de détection en place dans votre cabinet pour garantir que de tels incidents ne se produisent pas au Royaume-Uni et comment vous obtenez l'assurance de l'efficacité des contrôles", a déclaré Mme Rapson dans sa lettre datée du 5 juillet et publiée vendredi.

"Veuillez fournir des détails sur les contrôles en place concernant à la fois les individus du cabinet d'audit et le cabinet au sens large", ajoute la lettre, fixant une date limite de réponse au 22 juillet.

La lettre a également été envoyée aux organismes professionnels du secteur tels que l'ACCA et l'ICAEW, les interrogeant sur les contrôles effectués lorsqu'une personne passe un examen sur son lieu de travail en présence de collègues.