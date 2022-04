Les comptes de la BCE montrent que les responsables politiques sont désireux de réduire les mesures de relance.

Les décideurs ont convenu lors de la réunion de mettre fin aux achats d'obligations au cours du troisième trimestre, mais n'ont pris aucun autre engagement pour réduire les mesures de relance, alors que l'inflation continue de grimper en flèche en raison des prix élevés de l'énergie et des denrées alimentaires.

"Un grand nombre de membres ont estimé que le niveau élevé actuel de l'inflation et sa persistance exigeaient de nouvelles mesures immédiates en vue de la normalisation de la politique monétaire", selon les comptes rendus de la réunion.

"Il a été avancé que, à toutes fins utiles, les trois conditions d'orientation prospective pour un ajustement à la hausse des taux d'intérêt directeurs de la BCE avaient déjà été remplies ou étaient très proches de l'être", a ajouté la BCE.

Toutefois, le débat a probablement évolué depuis la réunion, car l'inflation continue de dépasser les attentes, atteignant un niveau record de 7,5 % le mois dernier, et certains analystes évoquent désormais la possibilité de chiffres à deux chiffres d'ici le milieu de l'année.

Mais la guerre en Ukraine risque de compliquer les discussions. Les prix élevés des carburants et les sanctions pèseront sur la croissance, et l'économie des 19 pays de la zone euro devrait au mieux stagner au cours du premier semestre de l'année.

Les décideurs politiques conservateurs, ou "faucons", sont néanmoins susceptibles de pousser la BCE à fixer une date de fin plus précise pour les achats d'obligations, probablement au début du troisième trimestre, ce qui mettrait la banque en position de relever les taux d'intérêt d'ici l'automne si un tel mouvement se justifie alors.

Les marchés tablent désormais sur une hausse combinée de 60 points de base du taux de dépôt moins 0,5 % de la banque cette année, même si aucun responsable politique n'a plaidé en faveur d'un resserrement aussi agressif.

La prochaine réunion de la BCE aura lieu le 14 avril et un calendrier plus détaillé pour la réduction des mesures de relance est possible.