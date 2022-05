Les comptes de médias sociaux chinois d'un analyste de marché au franc-parler suspendus

Tout le contenu du compte WeChat de Hong Hao, qui est responsable de la recherche chez Bocom International Holdings, a été bloqué depuis samedi soir. Son compte a également été suspendu, a déclaré WeChat, citant des violations non spécifiées de ses règles.

Le compte de Hong sur Weibo, le microblogue chinois de type Twitter, a également disparu depuis samedi.

Les représentants de WeChat et Weibo n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires par e-mail dimanche.

Les commentaires négatifs des analystes de marché et des commentateurs en Chine sont souvent censurés et font l'objet d'une surveillance accrue alors que l'économie et les marchés financiers du pays sont confrontés à des vents contraires dans une année où l'on s'attend à ce que Xi Jinping obtienne un troisième mandat présidentiel.

Hong n'a pas répondu à un SMS de Reuters demandant un commentaire sur les suspensions et un représentant de Bocom International n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire par e-mail.

Le marché boursier chinois est l'un des moins performants au monde cette année. L'indice CSI300, un indice à valeur sûre, a atteint son plus bas niveau depuis deux ans et l'indice composite de Shanghai est passé sous la barre des 3 000 la semaine dernière.

Hong avait prédit en mars que l'indice composite de Shanghai pourrait se négocier sous les 3 000 points dans le pire des cas.

L'indice a chuté sous ce niveau le 25 avril, lorsque Pékin a de nouveau commencé à tester en masse les résidents pour le COVID-19, bien que l'indice ait rebondi à 3 047 points vendredi après que la Chine ait promis de stabiliser l'économie et les marchés financiers.

Hong avait également attribué la déroute des sociétés chinoises cotées aux États-Unis à la répression de la Chine contre les entreprises technologiques plutôt qu'aux règles d'audit américaines, mettant en garde contre une fuite potentielle des capitaux en raison de la chute de la confiance dans les actions chinoises.

"Shanghai : zéro mouvement, zéro PIB", a-t-il écrit sur Twitter le 31 mars, juste au moment où le centre financier et commercial entrait dans une phase de verrouillage par coronavirus dans toute la ville.