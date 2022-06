Les concerts et les défilés de mode reviennent au Venezuela, mais seulement pour ceux qui ont de l'argent.

Un apaisement partiel des difficultés économiques du pays, qui reste marqué par des inégalités extrêmes, a encouragé le retour des événements musicaux à Caracas et dans d'autres villes.

Depuis mars, des chanteurs tels que Natti Natasha de la République dominicaine, le groupe colombien Morat et le groupe vocal Il Divo se sont produits dans des salles du pays.

"De nombreux artistes ont décidé de ne pas venir au Venezuela (pendant des années)", a déclaré Felix Colmenares, un producteur d'événements, en faisant remarquer que beaucoup de ses pairs ont quitté le pays dans le cadre d'un exode continu qui a vu six millions de Vénézuéliens émigrer depuis 2015.

Les événements, qui n'accueillent pour la plupart que quelques milliers de spectateurs, ont tendance à faire salle comble, notamment un festival de musique urbaine qui s'est déroulé au début du mois sur le parking d'un centre commercial de Caracas.

La scène de concert florissante est l'un des nombreux signes récents d'une amélioration superficielle de l'économie vénézuélienne depuis l'assouplissement des contrôles monétaires en 2019 et l'adoption plus large du dollar américain, permettant l'émergence de restaurants, de cafés et même de casinos plus haut de gamme, qui ont été légalisés en 2020.

Une semaine de la mode locale a même repris fin avril à l'intérieur d'un hôtel de luxe à Valence, la capitale de l'État central de Carabobo, présentant les créations de 27 designers locaux - du gala aux tenues décontractées dans un effort pour relancer l'industrie textile en difficulté du pays.

Deux sources du secteur du textile et de la chaussure ont déclaré qu'ils doivent composer avec une série de hausses d'impôts et un resserrement du crédit, bien que la dollarisation "aide".

"Les gens et les promoteurs de concerts se sont donné la possibilité d'apporter de la joie, de changer un peu la réalité", a déclaré Fabian Garcia, un étudiant en hôtellerie qui s'est rendu dans la capitale pour assister au festival au centre commercial.

Mais "au Venezuela, on trouve des réalités contrastées (...) Caracas est une bulle", a ajouté le jeune homme de 18 ans. Dans sa ville natale de Mérida, dans l'ouest du Venezuela, il dit souffrir de fréquentes coupures de courant et d'eau, ainsi que de pénuries d'essence.

Selon les économistes, le pays est toujours aux prises avec une faible production industrielle, une détérioration des services de transport et une crise des soins de santé.

Les inégalités se sont aggravées, le revenu du cinquième le plus riche de la population étant passé l'an dernier à 46 fois celui du cinquième le plus pauvre, doublant ainsi l'écart enregistré en 2020, selon les calculs du cabinet local Anova Policy. Il a également constaté une reprise irrégulière de la consommation dans les différents segments de la population.

Étant donné que les billets de concert coûtent d'environ 30 dollars - ce qui équivaut à peu près au salaire minimum mensuel du pays - jusqu'à 500 dollars, l'accès reste limité à une infime minorité, l'inflation et la dollarisation accentuant les écarts de salaires.

"On voit ces poches d'exubérance dans certains secteurs alors qu'ailleurs il y a des signes de précarité dévastatrice", a déclaré l'économiste Leonardo Vera, qui a ajouté que si le flux des revenus pétroliers augmente dans un contexte de prix mondiaux quasi record, on est encore loin du boom d'il y a dix ans.

"Le Venezuela est encore très faible et on ne peut pas encore parler de reprise", a déclaré M. Vera, en obligeant à constater le mauvais état des services et des infrastructures.

Près des deux tiers des ménages signalent une détérioration de l'approvisionnement en électricité et en eau, selon un groupe d'observateurs locaux, et les entreprises fonctionnent à 28 % de leur capacité, selon le groupe industriel Conindustria.

Le secteur de la santé publique est peut-être celui où la situation est la plus criante. En mai, Reuters a visité un hôpital dans le sud-ouest de Caracas, où les patients étaient couchés sur le sol en attendant d'être vus et où au moins quatre de ses neuf étages étaient fermés.

Les concessionnaires automobiles, qui ont été fermés lorsque des entreprises comme General Motors et Ford ont arrêté ou réduit la production locale, abritent désormais des SUV importés. Les achats de voitures et de camions à l'étranger ont augmenté de 30 % au premier trimestre 2022 par rapport à la même période l'année précédente, selon les estimations de l'industrie.

Omar Zambrano, économiste et directeur d'Anova, a déclaré que le rêve égalitaire du défunt leader socialiste vénézuélien Hugo Chavez a cédé la place à une "économie de marché super-sauvage" où c'est "chacun pour soi."

Lors du festival de musique urbaine de Caracas, de nombreux spectateurs ont semblé éviter les pièges les plus coûteux, la plupart optant pour des bières à 2 $ plutôt que pour des bouteilles de vodka à 60 $ que les serveurs vêtus d'une cravate noire servaient dans la zone VIP.

"C'est pour les gens qui peuvent vraiment le gérer, pour qui ce n'est pas si difficile de rassembler un peu plus d'argent", a déclaré Camila Oliveros, une étudiante infirmière de 19 ans. "Tout le monde ne peut pas y arriver parce que beaucoup de gens travaillent, travaillent, travaillent et le moindre centime qu'ils gagnent ne sert qu'à manger."