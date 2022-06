Les condamnations à mort de militants pour la démocratie au Myanmar sont confirmées, selon la junte

Le gouvernement a été largement condamné à l'étranger pour avoir évincé un gouvernement élu par un coup d'État il y a plus d'un an, et pour la répression brutale qu'il a depuis déclenchée contre les critiques, les membres de l'opposition et les militants.

Kyaw Min Yu, un militant vétéran de la démocratie, et Phyo Zeyar Thaw, un législateur de l'ancien parti au pouvoir, la Ligue nationale pour la démocratie (LND), ont été condamnés à mort par un tribunal militaire en janvier pour trahison et terrorisme, selon une déclaration de la junte à l'époque.

Il n'était pas clair si les deux personnes avaient nié ou non les accusations. La déclaration de la junte ne mentionnait pas leurs plaidoyers.

Leurs appels contre les sentences ont été rejetés, a déclaré un porte-parole de la junte, sans que l'on sache exactement par qui. Les représentants des militants n'ont pas pu être joints pour un commentaire.

"Auparavant, les condamnés à mort pouvaient faire appel et si aucune décision n'était prise, alors leur peine de mort n'était pas appliquée. En ce moment, cet appel a été rejeté et les condamnations à mort vont donc être appliquées", a déclaré le porte-parole de la junte, Zaw Min Tun, à la BBC birmane.

Il n'a pas précisé quand les exécutions auraient lieu.

Au Myanmar, les juges condamnent les délinquants à mort pour des crimes graves, y compris le meurtre, mais personne n'a été exécuté depuis des décennies.

Les militaires ont pris le pouvoir après s'être plaints de fraudes lors des élections générales de novembre 2020, remportées par la LND d'Aung San Suu Kyi. Les groupes de surveillance des élections n'ont trouvé aucune preuve de fraude massive.