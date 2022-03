Les conditions financières mondiales sont les plus strictes depuis mai 2009 - Goldman Sachs

Les conditions financières reflètent la disponibilité du financement dans une économie et, perçues comme fortement corrélées à la croissance future, elles sont surveillées de près par les banquiers centraux. Leur degré de relâchement ou de resserrement détermine les plans de dépenses, d'épargne et d'investissement des entreprises et des ménages.

L'indice de Goldman a atteint 100,92 points jeudi, soit 130 points de base de plus qu'avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février.

Graphique : Conditions financières mondiales de GS : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zjpqkolojpx/KNQdg-global-financial-conditions-at-tightest-since-2009.png

Les conditions sur les marchés émergents ont atteint leur niveau le plus serré depuis décembre 2008, à 102,47 points, soit une évolution de 230 points de base depuis l'invasion.

Les conditions en Russie sont les plus serrées jamais enregistrées, à 128,83 points, selon les données, alors qu'elles se situaient autour de 98 au début du mois de février, le niveau le plus serré jamais enregistré dans les données remontant à 2007.

Graphique : Conditions financières GS Russie : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/xmpjoewelvr/aWMrB-russian-financial-conditions-tightest-on-record%20(1).png

Ce resserrement est une évolution malvenue pour une économie mondiale déjà menacée par l'effet d'entraînement de la flambée des prix des matières premières et des revers de la chaîne d'approvisionnement.

Goldman Sachs, qui utilise des paramètres tels que les taux de change, les fluctuations des actions et les coûts d'emprunt pour compiler les indices des conditions financières les plus utilisés, a montré par le passé qu'un resserrement des conditions de 100 points de base réduit la croissance d'un point de pourcentage au cours de l'année à venir.

Richard McGuire, responsable de la stratégie des taux chez Rabobank, s'attend à ce que les conditions se resserrent davantage.

"Les banques centrales se concentrent sur l'inflation plutôt que sur la croissance, donc tout espoir d'une position conciliante reflétant le fait que la demande s'affaiblit risque d'être déçu", a-t-il déclaré.

La Banque centrale européenne a surpris les marchés jeudi en exposant son intention de mettre fin à ses achats d'obligations au troisième trimestre, ouvrant la voie à des hausses de taux. Compte tenu du coup porté à l'économie par la crise ukrainienne, de nombreux investisseurs s'attendaient à ce qu'elle s'abstienne de prendre des engagements fermes.

Les importateurs de matières premières tels que la Chine, la Turquie, la Corée, le Japon et l'Inde pourraient être les plus durement touchés par les pressions sur les prix résultant des sanctions contre la Russie, selon l'agence de notation Moody's.

"Vous devez vous préparer à la destruction de la demande, soit par les banques centrales, ce qui en soi resserre les conditions financières, soit par l'érosion des marges bénéficiaires, la croissance négative des revenus réels sans la croissance des banques centrales", a déclaré M. McGuire.

Cela peut provoquer de nouvelles baisses de marché, un autre canal par lequel les conditions se resserrent, a-t-il ajouté.

Aucune des métriques suivies par Goldman ne signale un soulagement. Le dollar est proche de son plus haut niveau depuis deux ans, les actions mondiales ont chuté de plus de 10 % cette année et les coûts d'emprunt des entreprises sont nettement plus élevés, les investisseurs évaluant l'impact sur les bénéfices des entreprises.