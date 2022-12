Les conditions pour que la Chine revoit à la baisse sa gestion du COVID-19 arrivant à échéance - médias d'État

Depuis janvier 2020, la Chine a classé la COVID-19 comme une maladie infectieuse de catégorie B mais l'a gérée selon des protocoles de catégorie A, qui donnent aux autorités locales le pouvoir de mettre les patients et leurs contacts proches en quarantaine et de verrouiller les régions touchées.

Les maladies de catégorie A en Chine comprennent la peste bubonique et le choléra, tandis que le SRAS, le SIDA et l'anthrax relèvent de la catégorie B. Les maladies de catégorie C comprennent la grippe, la lèpre et les oreillons.

Les maladies infectieuses telles que le COVID-19 qui présentent une forte pathogénicité, un taux de létalité élevé et une forte infectiosité sont classées dans la catégorie A ou la catégorie B mais gérées comme la catégorie A.

Mais plus de 95 % des cas en Chine sont asymptomatiques et bénins, et le taux de létalité est très faible. Dans ces circonstances, adhérer à la gestion de classe A n'est pas conforme à la science, a rapporté Yicai tard dimanche, citant un expert en maladies infectieuses anonyme.

Le COVID-19 pourrait être rétrogradé en gestion de catégorie B ou même de catégorie C, a déclaré l'expert à Yicai.

Tout ajustement de la gestion des maladies infectieuses par la Commission nationale de la santé, l'autorité sanitaire suprême de la Chine, nécessite l'approbation du Conseil d'État, ou cabinet.

La semaine dernière, le vice-premier ministre Sun Chunlan a déclaré que la Chine était confrontée à "une nouvelle situation" alors que la pathogénicité du virus Omicron s'affaiblit, devenant ainsi le premier haut responsable du gouvernement à reconnaître publiquement que la capacité du nouveau coronavirus à provoquer des maladies avait diminué.

Depuis sa déclaration, de nombreuses grandes villes ont commencé à lever les confinements à grande échelle, à réduire les tests PCR réguliers et à mettre fin aux contrôles des résultats PCR négatifs dans les espaces publics tels que les stations de métro et les parcs extérieurs.