Les conducteurs de la ville de New York pourraient devoir payer jusqu'à 23 $ par jour pour la congestion.

La ville veut faire payer un péage quotidien variable pour les véhicules entrant ou restant dans le quartier central des affaires, défini comme étant entre la 60e Rue au centre de Manhattan et Battery Park à la pointe sud de Manhattan.

New York, qui a le trafic le plus congestionné des États-Unis, deviendrait la première grande ville américaine à suivre Londres, qui a commencé à appliquer une redevance similaire en 2003.

Les législateurs new-yorkais ont approuvé le plan en 2019, et il était initialement prévu de commencer en 2021. Mais le gouvernement fédéral sous le président Donald Trump n'a pas donné suite.

La Federal Highway Administration (FHWA), qui doit approuver le déménagement, a déclaré mercredi avoir approuvé l'évaluation environnementale requise. L'agence examinera les commentaires du public soumis avant le 9 septembre.

Elle n'a pas donné de calendrier pour sa décision, mais la Metropolitan Transportation Authority (MTA) a déclaré que les frais pourraient entrer en vigueur jusqu'à 10 mois après l'approbation. Cette période serait consacrée à la conception et à la mise en œuvre du système.

"La tarification de la congestion est bonne pour l'environnement, bonne pour les transports publics et bonne pour New York et la région", a déclaré Janno Lieber, PDG de la MTA.

Les conducteurs de véhicules de tourisme pourraient payer de 9 à 23 dollars pour entrer aux heures de pointe, tandis que les péages de nuit pourraient être aussi bas que 5 dollars. Les conducteurs pourraient appliquer les péages existants des ponts et tunnels aux péages de congestion.

L'évaluation environnementale publiée mercredi a révélé que le péage réduirait la circulation, améliorerait la qualité de l'air, rendrait les bus plus fiables et augmenterait l'utilisation du transport en commun de 1 à 2 %. Le péage générerait 1 à 1,5 milliard de dollars par an et permettrait de financer 15 milliards de dollars de dette pour l'amélioration des transports en commun.

Riders Alliance, un groupe de défense des transports en commun, a soutenu cette initiative et a déclaré que la tarification de la congestion "ne peut pas arriver assez tôt".