Les conducteurs de train allemands ont de nouveau débrayé mercredi dans ce qui devrait être la plus longue grève jamais observée dans le secteur ferroviaire en Allemagne, annonçant de nouveaux maux de tête pour les navetteurs et peu de signes d'un retour à la table des négociations à l'horizon.

La grève, qui a commencé à 2 heures du matin (0100 GMT) mercredi et devrait durer jusqu'à lundi soir, est la quatrième série d'actions industrielles dans le cadre du conflit entre le syndicat GDL et la société publique Deutsche Bahn, et survient deux semaines seulement après qu'une grève précédente ait pratiquement interrompu le trafic ferroviaire national pendant trois jours.

Un porte-parole de l'opérateur ferroviaire national a parlé de nouvelles "restrictions massives" dans tout le pays.

"Nous pensons qu'il faut s'asseoir à la table des négociations et trouver des compromis. C'est la seule solution", a déclaré le porte-parole aux journalistes, soulignant l'"impact massif sur l'économie" de la grève de six jours.

Les conducteurs du fret ferroviaire mènent une grève simultanée.

Claus Weselsky, chef de file du GDL, a déclaré à la chaîne ARD qu'il était prêt à faire des compromis dans le conflit sur les salaires et les heures de travail, mais a déclaré que les offres de la Deutsche Bahn n'allaient pas assez loin.

"Nous devons faire grève plus longtemps et plus durement parce que la direction des chemins de fer est réfractaire aux conseils", a-t-il déclaré.