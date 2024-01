Le syndicat allemand des conducteurs de train GDL mettra fin à son action industrielle plus tôt que prévu, à la suite de la reprise des négociations avec l'opérateur ferroviaire Deutsche Bahn, ont indiqué les deux parties samedi.

La grève, la quatrième et la plus longue série d'actions industrielles dans un conflit de plusieurs mois sur les salaires et les heures de travail, a commencé à 2 heures du matin (0100 GMT) mercredi et devait durer jusqu'à lundi soir.

Mais le syndicat a déclaré qu'il mettrait fin à la grève dans le transport de marchandises dimanche à 18 heures (1700 GMT) et à celle dans le transport de passagers lundi à 14 heures (1300 GMT).

Les travailleurs du secteur des transports de toute l'Europe ont organisé des grèves pour réclamer des salaires plus élevés afin de faire face à l'impact de l'inflation.

"Les négociations sont enfin relancées. Nos clients bénéficient d'une sécurité de planification et nos employés ont la perspective d'une augmentation de salaire anticipée", a déclaré Martin Seiler, directeur des ressources humaines de la Deutsche Bahn.

Les deux parties ont accepté de négocier en privé au cours des cinq prochaines semaines et il n'y aura pas de grève avant le 3 mars au moins.

Les négociations seront strictement confidentielles et les parties ne feront aucune annonce publique avant qu'elles ne soient terminées, ont-elles ajouté.

"Toutes les questions ont été discutées dans une atmosphère constructive et ont donné lieu à une feuille de route pour les négociations finales", a ajouté M. Seiler.

L'une des principales revendications de la GDL est la réduction du temps de travail à 35 heures par semaine, contre 38 heures actuellement, tout en maintenant le salaire intégral des membres du personnel.

La Deutsche Bahn a rejeté cette proposition, la jugeant trop coûteuse, et a déclaré qu'elle devrait employer 10 % de travailleurs supplémentaires pour combler le fossé, alors que les analystes du secteur mettent en garde contre une pénurie de main-d'œuvre qualifiée.

"La volonté de la DB de négocier une réduction des heures de travail pour les travailleurs postés est d'une importance capitale", a déclaré Claus Weselsky, chef de file du GDL.